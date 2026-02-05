Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Ξεκίνησαν οι πρώτες θαλάσσιες δοκιμές της φρεγάτας FDI HN «Νέαρχος»
Η «Νέαρχος» είναι η δεύτερη Belharra που θα παραλάβει το Πολεμικό Ναυτικό - Δοκιμάζονται τα συστήματα που αφορούν κυρίως στην πρόωση και την ασφάλεια του πλοίου σε πραγματικές συνθήκες
Οι πρώτες θαλάσσιες δοκιμές (Sea Trials) της δεύτερης ελληνικής Belharra, της φρεγάτας FDI HN «Νέαρχος» του Πολεμικού Ναυτικού ξεκίνησαν χθες, Τέταρτη 4 Φεβρουαρίου.
Όπως επισημαίνουν πηγές της κατασκευάστριας εταιρείας Naval Group, σε αυτή τη φάση δοκιμάζονται τα συστήματα που αφορούν κυρίως στην πρόωση και την ασφάλεια του πλοίου σε πραγματικές συνθήκες ενώ τεστάρονται και οι κύριοι αισθητήρες της φρεγάτας.
Οι ίδιες πηγές εξηγούν ότι λίγο πριν την παράδοση της φρεγάτας, θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση του πληρώματος στα ναυπηγεία της Naval Group στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.
Οι δοκιμές στη φρεγάτα «Νέαρχος» προχωρούν, έως τώρα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης. Η παράδοσή της αναμένεται να γίνει τον τον Οκτώβριο του 2026.
Θα ακολουθήσει η FDI HN «Φορμίων» (F-603) η οποία εκτιμάται ότι θα παραδοθεί τον Απρίλιο του 2027 και το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την παράδοση και τέταρτης φρεγάτας «Θεμιστοκλής».
Όλα τα πλοία αναμένεται να φτάσουν στο τελικό επίπεδο διαμόρφωσης (Standard 2++) με αυξημένες δυνατότητες, σταδιακά έως το 2029-2030.
Στη φωτογραφία η φρεγάτα FDI HN «Νέαρχος»
