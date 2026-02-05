Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κηφισίας την Κυριακή (8/2) λόγω εργασιών
ΕΛΛΑΔΑ
Κηφισίας Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις Εργασίες

Οι ρυθμίσεις αφορούν το τμήμα μεταξύ της Λεωφόρου Κατεχάκη και της οδού Κασσαβέτη, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμων Κηφισιάς και Αθηναίων

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, την Κυριακή (8/2), κατά τις ώρες 07.00΄ έως 17.00΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας στην αριστερή λωρίδα της Λεωφόρου Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφόρου Κατεχάκη και της οδού Κασσαβέτη, εναλλάξ και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, περιοχής Δήμων Κηφισιάς και Αθηναίων.

Κατά τη διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ, κάνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

