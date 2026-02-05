Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναδείχθηκε ως Κορυφαίος Εργοδότης στην Ελλάδα και για το 2026, από το έγκυρο Top Employers Institute, όπως και το 2025 και το 2024.
Μήνας αθλητικών δράσεων ο Φεβρουάριος στα σχολεία -Το κάλεσμα του υπουργείου Παιδείας, η εγκύκλιος
Με αφορμή τον εορτασμό της Πανελλήνιας Ημέρας Φιλάθλου για το έτος 2026, ορίζεται ο Φεβρουάριος ως μήνας σχολικών αθλητικών δράσεων υπέρ του φίλαθλου πνεύματος
Η 1η Φεβρουαρίου έχει πλέον ιδιαίτερη σημασία για τον ελληνικό αθλητισμό και την εκπαιδευτική κοινότητα.
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 5085/2024, καθιερώθηκε ως Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου, μια ημέρα αφιερωμένη στην καλλιέργεια του φίλαθλου πνεύματος, στον σεβασμό της ανθρώπινης ζωής και στην προώθηση μιας υγιούς και πολιτισμένης οπαδικής κουλτούρας.
Ειδικότερα, για το σχολικό έτος 2025-2026 και εντός του μηνός Φεβρουαρίου, τα σχολεία καλούνται να οργανώσουν και να υλοποιήσουν, μέσα σε δύο ή περισσότερες διδακτικές ώρες, δράσεις με στόχο την ενίσχυση του φίλαθλου πνεύματος και του «Ευ Αγωνίζεσθαι». Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν το δικό τους μήνυμα, τόσο ως συμμετέχοντες σε αθλητικά δρώμενα όσο και ως φίλαθλοι.
Παράλληλα, προτείνεται ο ορισμός υπεύθυνου εκπαιδευτικού για την Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου 2026, ο οποίος θα αναλάβει την πραγματοποίηση ενημερωτικής και διαδραστικής ομιλίας σχετικά με τις αξίες του αθλητισμού και το φίλαθλο πνεύμα ως στάση ζωής. Ενδεικτικά, μπορούν να πραγματοποιηθούν ενδοσχολικές αθλητικές δραστηριότητες, όπως κοτινοδρομίες ή αγώνες ομαδικών αθλημάτων.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες μπορούν να αναλάβουν ρόλους διαιτητών, κριτών, γραμματείας αγώνων ή προπονητών, καθώς και να συμμετέχουν ως φίλαθλοι, με έμφαση στην τήρηση της ορθής αθλητικής συμπεριφοράς.
Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου 2026 καλούνται να δηλώσουν τη συμμετοχή τους έως τις 27 Φεβρουαρίου, ενώ υπογραμμίζεται η ανάγκη τήρησης όλων των προβλεπόμενων κανόνων ασφάλειας, υγείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων των μαθητών.
Ολόκληρη η εγκύκλιος εδώ.
