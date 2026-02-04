Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.
Συνελήφθησαν τρία άτομα για λαθραία καπνικά προϊόντα στο Περιστέρι
Κατασχέθηκαν 3.691 λαθραία καπνικά προϊόντα
Στην σύλληψη τριών ατόμων προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας 2 Φεβρουαρίου στο Περιστέρι καθώς πουλούσαν λαθραία καπνικά προϊόντα.
Σύμφωνα με την ενημέρωση από την αστυνομία, οι συλληφθέντες (δύο αλλοδαποί ηλικίας 20 και 22 ετών και ένας 46χρονος) εντοπίστηκαν σε κατάστημα ψιλικών, με τις κινήσεις του να κρίνονται ύποπτες. Στη θέα των αστυνομικών, έσβησαν τα φώτα του καταστήματος και προσπάθησαν να κρυφτούν σε χώρους στο εσωτερικό του, προκειμένου να αποφύγουν τον έλεγχο.
Κατά την έρευνα των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι γίνονταν αγοραπωλησίες καπνικών προϊόντων χωρίς την ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης και κατασχέθηκαν 3.691 καπνικά προϊόντα.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία.
