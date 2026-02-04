Ρομά επιτέθηκαν σε αστυνομικούς με τσεκούρι μέσα σε καταυλισμό στο Αιτωλικό
Ρομά επιτέθηκαν σε αστυνομικούς με τσεκούρι μέσα σε καταυλισμό στο Αιτωλικό

Συλλήψεις μετά την ένταση ανάμεσα στον καταυλισμό και την επίθεση που δέχθηκαν οι αστυνομικοί

Ρομά επιτέθηκαν σε αστυνομικούς με τσεκούρι μέσα σε καταυλισμό στο Αιτωλικό
Επεισόδιο σημειώθηκε σε καταυλισμό Ρομά στο γήπεδο Αιτωλικού, όπου μετέβησαν αστυνομικές δυνάμεις στο πλαίσιο ελέγχων που είχαν προηγηθεί στο Μεσολόγγι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του messolonghivoice.gr, κατά την παρουσία των αστυνομικών στον χώρο εκδηλώθηκε ένταση, με αποτέλεσμα να δεχθούν επίθεση με τσεκούρι και άλλα αιχμηρά αντικείμενα. Ακολούθησε αστυνομική επέμβαση, κατά την οποία συνελήφθησαν ορισμένα άτομα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Αστυνομική Διεύθυνση Αιτωλίας, όπου και εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο περιστατικό.
