Άγιοι Θεόδωροι: Νεκρός 78χρονος βρέθηκε κάτω από γέφυρα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου
Το αυτοκίνητό του βρέθηκε πάνω από τη γέφυρα, στο 67ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Κόρινθο
Νεκρός εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου ένας 78χρονος άνδρας στους Αγίους Θεοδώρους.
Συγκεκριμένα, οι Αρχές τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του κάτω από γέφυρα στο 67ο χιλιόμετρο Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων και το ρεύμα προς Κόρινθο.
Το γεγονός πως το αυτοκίνητό του βρέθηκε πάνω στη γέφυρα, οδηγεί τις Αρχές να εκτιμούν για την ώρα πως πρόκειται για αυτοχειρία.
