Άγιοι Θεόδωροι: Νεκρός 78χρονος βρέθηκε κάτω από γέφυρα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου
ΕΛΛΑΔΑ
Κόρινθος Αγιοι Θεόδωροι Εθνική Οδός Εθνική Οδός Αθηνών - Κορίνθου

Άγιοι Θεόδωροι: Νεκρός 78χρονος βρέθηκε κάτω από γέφυρα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου

Το αυτοκίνητό του βρέθηκε πάνω από τη γέφυρα, στο 67ο χιλιόμετρο, στο ρεύμα προς Κόρινθο

Άγιοι Θεόδωροι: Νεκρός 78χρονος βρέθηκε κάτω από γέφυρα στην Εθνική Οδό Αθηνών-Κορίνθου
Νεκρός εντοπίστηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου ένας 78χρονος άνδρας στους Αγίους Θεοδώρους.

Συγκεκριμένα, οι Αρχές τον βρήκαν χωρίς τις αισθήσεις του κάτω από γέφυρα στο 67ο χιλιόμετρο Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων και το ρεύμα προς Κόρινθο. 

Το γεγονός πως το αυτοκίνητό του βρέθηκε πάνω στη γέφυρα, οδηγεί τις Αρχές να εκτιμούν για την ώρα πως πρόκειται για αυτοχειρία.

Thema Insights

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η bwin και οι διαμένοντες της Στέγης «Φωτεινή» έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με χαρά και ζεστή συντροφιά, καθώς η εθελοντική ομάδα της bwin συναντήθηκε με τους διαμένοντες της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης «Φωτεινή» και μαζί έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα.

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης