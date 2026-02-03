Reuters: H Ελλάδα θα ανακοινώσει σύντομα την απαγόρευση σε social media για παιδιά κάτω των 15 ετών



Φρένο στο doomscrolling



Το παράδειγμα της Αυστραλίας

Το τείχος που θα ορθώνει η συσκευή την οποία θα έχει στα χέρια του ο ανήλικος ή η ανήλικη θα ακολουθεί και δεύτερο τείχος. Αυτή τη φορά από τις πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων, οι οποίες και θα αναπροσαρμόσουν τα μέτρα ασφαλείας και την πίεση που ασκούν στους χρήστες τους να δηλώνουν ορθά την ηλικία τους, σε περίπτωση που υπάρχει υποψία ότι ανήλικοι τα χρησιμοποιούν.τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει τεχνικά η απαγόρευση στη χρήση των κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους τον έχουν δείξει οι Βρυξέλλες, καθοδηγώντας τις χώρες-μέλη, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, που προηγείται των υπολοίπων σε πρόοδο, στα βήματα τα οποία πρέπει να κάνουν, ώστε να υπάρχουν ομοιογένεια σε όλη την Ε.Ε., κοινές λύσεις και να είναι ευκολότερος ο διαμοιρασμός της τεχνογνωσίας και της εμπειρίας σε κάθε χώρα που θα αποφασίσει να εισαγάγει τους περιορισμούς για την προστασία των ανήλικων πληθυσμών της.Το προηγούμενο διάστημα, οι ευρωπαϊκές υπηρεσίες είχαν ανοιχτό δίαυλο επικοινωνίας και συνεργασίας με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για την αναζήτηση κοινώς αποδεκτών λύσεων. Την καλή συνεργασία όλων των πλευρών επάνω στο ζήτημα εξαίρουν και οι ελληνικές υπηρεσίες, τονίζοντας μάλιστα ότι κάποιοι κολοσσοί του Διαδικτύου εργάστηκαν πολύ σθεναρά επάνω στο ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων. Ξεχωρίζει η περίπτωση της Google, η οποία μάλιστα υπέβαλε και δέσμη προτάσεων για μέτρα προστασίας των ανηλίκων τόσο στις ευρωπαϊκές όσο και στις ελληνικές αρχές. Οι προτάσεις της Google, πάντως, αν και αξιολογήθηκαν ως πολύ ενδιαφέρουσες και τεχνικά άρτιες, δεν υιοθετήθηκαν από την ευρωπαϊκή πλευρά, καθώς υπήρχαν ήδη οι έτοιμες λύσεις των εθνικών apps, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας το Kids Wallet. Αυτό που δεν έχει αποφασιστεί ακόμα είναι αν και με ποιον τρόπο θα συμπεριληφθούν πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και επικοινωνιών, όπως το WhatsΑpp, που χρησιμοποιούνται και για μαθησιακούς σκοπούς, αλλά και για την επικοινωνία των γονέων με τα παιδιά τους.Τι συνέβη όμως και οι κυβερνήσεις θέλουν, η μία μετά την άλλη, να εφαρμόσουν απαγορεύσεις και περιορισμούς στη χρήση των κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους; Ο λόγος είναι ότι πληθαίνουν οι επιστημονικές αναφορές και μελέτες οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι το doom scrolling, δηλαδή η ανεξέλεγκτη επιθυμία των παιδιών να σκρολάρουν στα κοινωνικά δίκτυα βλέποντας ασταμάτητα νέα βίντεο μικρής διάρκειας και αναρτήσεις, είναι υπεύθυνο για την πρόκληση ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας), μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή και άλλες μαθησιακές και άλλου τύπου διαταραχές, οι οποίες συχνά επηρεάζουν πολλές διαφορετικές λειτουργίες του εγκεφάλου, όπως τη μάθηση, την επικοινωνία, την κίνηση, τα συναισθήματα και την προσοχή. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο εθισμός στα κοινωνικά δίκτυα προκαλεί μια σειρά διανοητικών και όχι μόνο προβλημάτων. Συχνότερα είναι η διάσπαση προσοχής και το σύνδρομο ΔΕΠΥ, η βλάβη στη βραχεία μνήμη, το αίσθημα αρνητικότητας, άγχους και κατάθλιψης όταν δεν χρησιμοποιείται, οι διατροφικές διαταραχές, οι μειωμένες ικανότητες ανάγνωσης, η κοινωνική απομόνωση, η μειωμένη παραγωγικότητα και η κακή απόδοση στα μαθήματα για τους ανηλίκους. Επιπλέον, προκαλεί προβλήματα στον ύπνο και υπερέκθεση στο λεγόμενο «μπλε φως» της οθόνης. Κάποια από αυτά εξηγούνται με απλά λόγια.Το πιο χαρακτηριστικό -και πρόσφατο- παράδειγμα είναι αυτό του TikTok, το οποίο θεωρείται πως έχει «τον καλύτερο αλγόριθμο του κόσμου, τον αλγόριθμο Τεχνητής Νοημοσύνης, που διαβάζει το μυαλό σου και προβλέπει τι θέλεις να δεις»! Οι επιστήμονες λένε ότι ο αλγόριθμος που χρησιμοποιεί το TikTok αλλά και τα άλλα κοινωνικά δίκτυα δεν ελέγχει ακριβώς το μυαλό, αλλά το κάνει προκαλώντας του βλάβες. Για την ακρίβεια, πολλές επιστημονικές έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι αλγόριθμοι που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα προκαλούν έκκριση ντοπαμίνης στον εγκέφαλο σε κάθε βίντεο -ή ανάρτηση- που βλέπει ο χρήστης.Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, από τη μία, την υπερέκκριση ντοπαμίνης και, από την άλλη, την αίσθηση της στέρησης όταν ο εγκέφαλος δεν εκτίθεται στον παράγοντα που τον «εκπαίδευσε» να την υπερεκκρίνει. Με αυτόν τον τρόπο έχουμε τον εθισμό.Με απλά λόγια, κάθε φορά που σταματάμε να βλέπουμε το ένα σύντομο βίντεο μετά το άλλο τα επίπεδα της ντοπαμίνης πέφτουν. Ετσι, αισθανόμαστε την ανάγκη να επιστρέψουμε στο επίπεδο που αισθανόμασταν νωρίτερα και το μυαλό μας ωθεί τα χέρια μας να ξανανοίξουν το κοινωνικό δίκτυο. Ο αλγόριθμος μπορεί να εντοπίσει τη γλώσσα, το πρόσωπο και το background ενός βίντεο μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ετσι προτείνει περιεχόμενο με βάση όχι μόνο το τι λες, αλλά και το πού το λες. Είναι μια εμπειρία που απευθύνεται απευθείας στον μηχανισμό ανταμοιβής του εγκεφάλου. Είναι το ψηφιακό ισοδύναμο της νικοτίνης: μια μικρή δόση που σου δίνει άμεση ευχαρίστηση και σε κάνει να θες περισσότερη. Οπως με κάθε τζούρα τσιγάρου, έτσι και κάθε φορά που ο χρήστης κάνει swipe και εμφανίζεται ένα νέο βίντεο, δημιουργείται ένα microburst ντοπαμίνης, μια μικρή αλλά μετρήσιμη αύξηση της χημικής ουσίας που συνδέεται με την επιβράβευση. Η διαδικασία είναι γρήγορη, ενστικτώδης και εξαιρετικά ικανοποιητική. Ετσι, ο χρήστης καταλήγει να κάνει doomscrolling, να σκρολάρει δηλαδή διαρκώς από την προηγούμενη στην επόμενη και στην επόμενη ανάρτηση, χωρίς τέλος, στερούμενος συχνά ακόμα και τον ύπνο ή το φαγητό, σαν να είναι καταδικασμένος, «ζόμπι».Αυτό συμβαίνει επειδή ο αλγόριθμος ευνοεί την υπερκατανάλωση περιεχομένου - όχι γιατί ο χρήστης έχει χρόνο, αλλά επειδή η εφαρμογή τον «παγιδεύει»: ένα βίντεο τον οδηγεί στο επόμενο χωρίς κόπο. Και κάπου εκεί, χωρίς να το καταλάβει, ο χρήστης έχει περάσει μισή ώρα βλέποντας ξένους να χορεύουν, να τρώνε χάμπουργκερ βάζοντας το μικρόφωνο μέσα στο στόμα τους, να κάνουν σκετσάκια ή να εξηγούν θεωρίες συνωμοσίας με φόντο ζωάκια, αλλά και κορίτσια να χορεύουν στους ρυθμούς του νέου trend που συγκλονίζει τον πλανήτη του TikTok.Σε αυτό το εθιστικό του πράγματος, δηλαδή τη μετατροπή του εγκεφάλου μας σε «βιομηχανία παραγωγής ντοπαμίνης» κάθε φορά που χρησιμοποιούμε τα κοινωνικά δίκτυα, συντελούν πολλοί παράγοντες. Οπως η αίσθηση του ενθουσιασμού και της ανυπομονησίας για το επόμενο βίντεο, για το οποίο δεν έχουμε ιδέα τι θα αφορά, αφού η πλατφόρμα είναι απρόβλεπτη. Τα βίντεο είναι πολύ μικρά, κάτι που σημαίνει ότι μπορούμε να καταναλώσουμε ακόμα και εκατοντάδες βίντεο σε λίγα λεπτά.Σε αυτό συντελεί και η ευκολία χρήσης της, αφού χρειάζεται η κίνηση του αντίχειρα και μόνο - κάτι που θυμίζει τα slots στα καζίνο.Ο αλγόριθμος δεν βασίζεται μόνο στις προτιμήσεις σου αλλά και στο πώς συμπεριφέρεσαι. Πόση ώρα κοιτάς ένα βίντεο ή μια ανάρτηση. Αν το ξαναβλέπεις. Αν ανεβάζεις ένταση στον ήχο. Αν διαβάζεις τα σχόλια ή αν γράφεις κάτι εσύ. Ολα αυτά είναι data - και το TikTok τα απορροφά ασταμάτητα.Χρησιμοποιώντας προηγμένες τεχνικές deep learning, το σύστημα δημιουργεί ένα δυναμικό ψυχολογικό προφίλ για κάθε χρήστη. Δεν του λες ποιος είσαι, σου το λέει αυτό. Επιπλέον, δεν χρειάζεται να σε συνδέσει με φίλους ή να σε εντάξει σε κύκλους. Δεν σε περιορίζει σε αυτό που ακολουθείς.Αντίθετα, σου προτείνει αυτό που πιστεύει ότι θες, ακόμα κι αν δεν το ζήτησες. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη έκθεση, περισσότερη ώρα στην εφαρμογή και πολύ λιγότερη κόπωση επιλογής.Οι «καμπάνες» για τον τρόπο που επιδρούν τα κοινωνικά δίκτυα στους εγκεφάλους των παιδιών χτυπούν σε όλο τον κόσμο εδώ και χρόνια, με προειδοποιήσεις όπως αυτή του διευθυντή του FBI Κρίστοφερ Ρέι, ο οποίος έλεγε στους Αμερικανούς νομοθέτες ότι «η κινεζική κυβέρνηση θα μπορούσε να ελέγχει τον αλγόριθμο σύστασης, ο οποίος θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για επιχειρήσεις επιρροής», αλλά και με ενδείξεις ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει ήδη λάβει τα μέτρα της σχεδιάζοντας το τοπικό κοινωνικό δίκτυο ώστε να ενθαρρύνει το περιεχόμενο για την εκπαίδεση και την υγεία να γίνεται viral στους νέους. Ετσι, ο αλγόριθμος δεν αποβλακώνει τους Κινέζους μαθητές σε ατέλειωτο doomscrolling σε σαχλά βίντεο με κορίτσια που βάφονται ή χορεύουν, μειώνοντας την παραγωγικότητα και τη σκέψη, αλλά αυξάνει το IQ και την προσωπική τους ευημερία με γρίφους, προβλήματα, φιλοσοφία, δραστηριότητες και συμβουλές για την ευεξία τους.Επειτα, υπάρχει έκθεση κυβερνοασφάλειας που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο του 2022 από την Internet 2.0, αυστραλιανή εταιρεία στον κυβερνοχώρο, οι ερευνητές της οποίας μελέτησαν τον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής και ανέφεραν ότι πραγματοποιεί «υπερβολική συλλογή δεδομένων».Οι αναλυτές δήλωσαν ότι το TikTok συλλέγει στοιχεία όπως η τοποθεσία, ποια συγκεκριμένη συσκευή χρησιμοποιείται και ποιες άλλες εφαρμογές βρίσκονται σε αυτήν.Ολα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την έκρηξη βίας στις τάξεις των ανηλίκων, τους ανεξέλεγκτους predators ανηλίκων οι οποίοι μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ψαρεύουν παιδιά κα εφήβους για να τους αποπλανήσουν και κακοποιήσουν σεξουαλικά και πολλά ακόμα φαινόμενα έκαναν την αυστραλιανή κυβέρνηση να λάβει το κοινωνικό μήνυμα ότι έφτασε στο μη περαιτέρω.Η επίτροπος eSafety (ηλεκτρονικής ασφάλειας) της Αυστραλίας, Τζούλι Ινμαν Γκραντ, παρουσίασε τη λίστα πλατφορμών που ενδέχεται να υπόκεινται στους περιορισμούς ηλικίας στα κοινωνικά μέσα οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ σύντομα. Και ενώ οι Αυστραλοί περίμεναν να συμπεριληφθούν πλατφόρμες όπως το Facebook, το TikTok, το Instagram, το Twitter και το YouTube, αυτή λίστα δείχνει ότι το πεδίο εφαρμογής της νομοθεσίας που απαγορεύει την πρόσβαση σε άτομα κάτω των 16 ετών είναι ακόμη ευρύτερο.Ο νόμος που θα τεθεί σε ισχύ στις 10 Δεκεμβρίου θα περιορίσει τη δυνατότητα των ατόμων κάτω των 16 ετών να διατηρούν λογαριασμούς σε πολλές πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.Πρόσφατα η επίτροπος eSafety εισήγαγε οδηγίες αυτοαξιολόγησης για τις εταιρείες, προκειμένου να καθορίσουν αν οι πλατφόρμες τους θα θεωρούνται περιορισμένες ως προς την ηλικία.Σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, οι εταιρείες θα υποχρεούνται να περιορίσουν την πρόσβαση σε λογαριασμούς πλατφορμών για χρήστες κάτω των 16 ετών, όταν:- το περιεχόμενο είναι προσβάσιμο ή παραδίδεται σε χρήστες της Αυστραλίας,- οι χρήστες μπορούν να κάνουν δημοσιεύσεις,- οι χρήστες μπορούν να συνδέονται ή να αλληλεπιδρούν με άλλους χρήστες,- η διαδικτυακή κοινωνική αλληλεπίδραση είναι ο μοναδικός ή σημαντικός σκοπός της πλατφόρμας.Η επίτροπος eSafety έχει αποστείλει επιστολή σε έναν «αρχικό κατάλογο» 16 εταιρειών (συμπεριλαμβανομένων των Facebook, TikTok και YouTube) ενημερώνοντάς τες ότι ενδέχεται να εμπίπτουν στον ορισμό των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που απαιτούν περιορισμούς ηλικίας.