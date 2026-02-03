Όπλα και εκρηκτικά υλικά βρέθηκαν σε παλιό μαντρί κοντά στα Βορίζια

Εξετάζεται το ενδεχόμενο τα όπλα να έχουν χρησιμοποιηθεί στο αιματοκύλισμα της 1ης Νοεμβρίου, με νεκρούς τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη και την 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη