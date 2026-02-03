41χρονη τραυματίστηκε όταν υποχώρησε μπαλκόνι στο Βόλο
41χρονη τραυματίστηκε όταν υποχώρησε μπαλκόνι στο Βόλο

Τον θόρυβο από την κατάρρευση και τις φωνές της γυναίκας άκουσαν περίοικοι, οι οποίοι βγήκαν έντρομοι στον δρόμο

41χρονη τραυματίστηκε όταν υποχώρησε μπαλκόνι στο Βόλο
Γυναίκα τραυματίστηκε στον Βόλο όταν κατέρρευσε το μπαλκόνι του σπιτιού της στο οποίο βρισκόταν.

Όλα έγιναν στη συμβολή των οδών Αχιλλοπούλου και Αδμήτου, σε ένα παλιό διώροφο κτίριο όπου κατοικούν δύο αδελφές. Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, η 41χρονη βρισκόταν στο μπαλκόνι και επιχείρησε να κατέβει μέσω της εξωτερικής σκάλας προς το ισόγειο, όταν το μπαλκόνι υποχώρησε και κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να βρεθεί ανάμεσα σε μπάζα.

Παρά την πτώση, η γυναίκα  δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Φέρει ελαφρές κακώσεις και μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου για προληπτικές εξετάσεις.

Τον θόρυβο από την κατάρρευση και τις φωνές της γυναίκας άκουσαν περίοικοι, οι οποίοι βγήκαν έντρομοι στον δρόμο και ειδοποίησαν αμέσως  την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.
