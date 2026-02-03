Πίσω από την πιο συχνή καθημερινή συνήθεια βρίσκονται επιλογές που στηρίζονται στην αξιοπιστία μιας μάρκας και την υψηλή ποιότητα ενός προϊόντος
41χρονη τραυματίστηκε όταν υποχώρησε μπαλκόνι στο Βόλο
Τον θόρυβο από την κατάρρευση και τις φωνές της γυναίκας άκουσαν περίοικοι, οι οποίοι βγήκαν έντρομοι στον δρόμο
Γυναίκα τραυματίστηκε στον Βόλο όταν κατέρρευσε το μπαλκόνι του σπιτιού της στο οποίο βρισκόταν.
Όλα έγιναν στη συμβολή των οδών Αχιλλοπούλου και Αδμήτου, σε ένα παλιό διώροφο κτίριο όπου κατοικούν δύο αδελφές. Σύμφωνα με πληροφορίες του taxydromos.gr, η 41χρονη βρισκόταν στο μπαλκόνι και επιχείρησε να κατέβει μέσω της εξωτερικής σκάλας προς το ισόγειο, όταν το μπαλκόνι υποχώρησε και κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να βρεθεί ανάμεσα σε μπάζα.
Παρά την πτώση, η γυναίκα δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό. Φέρει ελαφρές κακώσεις και μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου για προληπτικές εξετάσεις.
Τον θόρυβο από την κατάρρευση και τις φωνές της γυναίκας άκουσαν περίοικοι, οι οποίοι βγήκαν έντρομοι στον δρόμο και ειδοποίησαν αμέσως την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.
