Έδεσε με ασφάλεια στη Μεγίστη το πλοίο που χτύπησε στην προβλήτα του λιμανιού λόγω των δυνατών ανέμων

Στη Μεγίστη με τη βοήθεια ρυμουλκού έδεσε το πλοίο που χτύπησε το βράδυ της Δευτέρας (2/2) στην προβλήτα του λιμανιού κατά τη διαδικασία της πρόσδεσής του. 

Με ασφάλεια αποβιβάστηκαν 36 επιβάτες, 9 Ι.Χ. οχήματα, 3 φορτηγά και 3 μοτοσυκλέτες.

Το πλοίο εκτελούσε δρομολόγιο από Πειραιά προς Αστυπάλαια, Κάλυμνο, Κω, Νίσυρο, Τήλο, Σύμη, Ρόδο, Μεγίστη και επιστροφή, ενώ στο λιμάνι της Μεγίστης έπνεε άνεμος 6 μποφόρ.

Το πλοίο παρέμενε έξω από το λιμάνι με 36 επιβάτες, 81 μέλη πληρώματος και 15 οχήματα.

Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό του Λιμενικού και ένα σκάφος της Frontex.

Από το συμβάν δεν προέκυψε κάποιος τραυματισμός.

Η χθεσινή ανακοίνωση της Blue Star

Η Blue Star Ferries ενημερώνει ότι, σήμερα, 2 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 10.55, το πλοίο Blue Star Patmos κατά την άφιξή του στον λιμένα Μεγίστης Καστελλόριζου, επακούμβησε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών στον προβλήτα, κατά την διαδικασία χειρισμών πρόσδεσης.

Από το συμβάν προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές, ενώ δεν σημειώθηκε εισροή υδάτων ούτε ρύπανση. Το πλοίο παραμένει ασφαλώς εκτός λιμένα, μέχρι βελτίωσης των καιρικών συνθηκών.

Στο πλοίο επιβαίνουν 36 επιβάτες και 81 μέλη του πληρώματος οι οποίοι είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Επίσης στο πλοίο παραμένουν 9 Ι.Χ. οχήματα, 3 φορτηγά και 3 μοτοσυκλέτες.

