Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Τον κράτησαν ζωντανό για έξι ημέρες και τον εκτέλεσαν πισώπλατα με 10 σφαίρες

Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε πως το θύμα (στη φωτογραφία) είχε δεχθεί 10 σφαίρες πισώπλατα, οι εννέα ήταν εκ των οποίων ήταν στην πλάτη και μία στο κεφάλι