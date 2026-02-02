Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Τον κράτησαν ζωντανό για έξι ημέρες και τον εκτέλεσαν πισώπλατα με 10 σφαίρες
Δολοφονία 27χρονου στη Νέα Πέραμο: Τον κράτησαν ζωντανό για έξι ημέρες και τον εκτέλεσαν πισώπλατα με 10 σφαίρες

Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε πως το θύμα (στη φωτογραφία) είχε δεχθεί 10 σφαίρες πισώπλατα, οι εννέα ήταν εκ των οποίων ήταν στην πλάτη και μία στο κεφάλι

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Μαρίνος Αλειφέρης
Πυκνώνει το πέπλο του μυστηρίου γύρω από τη δολοφονία του 27χρονου, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, χθες, μετά τα ευρήματα του ιατροδικαστή που έκανε τη νεκροψία - νεκροτομή. 

Σύμφωνα με πληροφορίες το protothema.gr, ο ιατροδικαστής, κύριος Γιώργος Ντιλέρνια, που εξέτασε τη σορό διαπίστωσε ότι ο θάνατος του 27χρονου επήλθε χθες Κυριακή (1/2). Ως εκ τούτου το αρχικό σενάριο που εξέταζε η ΕΛΑΣ, ότι δηλαδή η δολοφονία θα μπορούσε να έχει γίνει το πρώτο 24ωρο μετά την αρπαγή του έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα, καταρρίπτεται. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, το θύμα έχει δεχθεί δέκα σφαίρες, οι εννέα στην πλάτη και μία στο κεφάλι, πράγμα που ίσως δηλώνει ότι ο 27χρονος επιχείρησε να διαφύγει και οι δράστες τον πυροβόλησαν, ενώ έτρεχε για να σωθεί.

Ωστόσο, τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά:

-Ποιά ήταν τα κίνητρα της αρπαγής; Οι τέσσερις άγνωστοι δεν διατύπωσαν καμία απαίτηση, δεν έκαναν καμία επικοινωνία με την οικογένεια του θύματος, δεν ζήτησαν λύτρα.

-Πού τον κρατούσαν από τη στιγμή που τον έβαλαν δια της βίας σε αυτοκίνητο μέχρι τη στιγμή που βρέθηκε νεκρός;

-Δολοφονήθηκε στο σημείο που βρέθηκε; Εως τώρα, δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχουν μαρτυρίες για τους δέκα πυροβολισμούς που έχει δεχθεί το θύμα.

-Τι άλλαξε και από την «κράτηση» του θύματος έφτασαν στη δολοφονία του; Μήπως μια απόπειρά του να διαφύγει τον οδήγησε τελικά στον θάνατο;

Αυτά τα ερωτήματα προσπαθεί να απαντήσει η έρευνα των στελεχών του Ανθρωποκτονιών, που ήδη λαμβάνουν καταθέσεις και εξετάζουν πρόσωπα από το περιβάλλον του θύματος σε μια προσπάθεια να καταγράψουν τα σενάρια βάσει των οποίων θα προσανατολιστούν οι έρευνες. 


Υπενθυμίζεται ότι οι δράστες είχαν αρπάξει τον 27χρονο την περασμένη Δευτέρα, έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα. 

Δείτε βίντεο λίγο πριν και μετά από την αρπαγή του 27χρονου:

Βίντεο από την αρπαγή του 27χρονου τα ξημερώματα της προηγούμενης Δευτέρας στην Ελευσίνα
