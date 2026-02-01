Στο μικροσκόπιο η πιθανή σύνδεση του 27χρονου που σκότωσαν στη Νέα Πέραμο με νεκρό επιχειρηματία – Βίντεο από την αρπαγή του
Το θύμα που εντοπίστηκε από περαστικό, είχε δεχθεί πολλούς πυροβολισμούς - Οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα του νεαρού, αλλά δεν τα κατάφεραν
Τα κομμάτια του παζλ της άγριας δολοφονίας του άνδρα που εντοπίστηκε νωρίτερα νεκρός σε ρέμα στη Νέα Πέραμο προσπαθούν να ενώσουν οι ερευνητές του Ανθρωποκτονιών που χειρίζονται την υπόθεση.
Αν και επίσημα η σορός δεν έχει ταυτοποιηθεί, τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί μέχρι στιγμής δείχνουν πως πρόκειται για έναν 27χρονο που την περασμένη Δευτέρα είχε πέσει θύμα αρπαγής έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα.
Από την αυτοψία προέκυψε ότι το θύμα δέχθηκε αρκετούς πυροβολισμούς, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν δύο κάλυκες. Μάλιστα, οι δράστες επιχείρησαν να κάψουν το πτώμα, αλλά δεν τα κατάφεραν. Η σορός εντοπίστηκε από έναν άνδρα που είχε βγάλει βόλτα τον σκύλο του και περνούσε τυχαία από το σημείο. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, μετά την αρπαγή, δεν δηλώθηκε καμία απαίτηση από τους δράστες.
Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψαν στοιχεία που δείχνουν πιθανή σύνδεση του 27χρονου με άτομα που σχετίζονται με τη δολοφονία ενός επιχειρηματία που είχε γίνει στη Μάνδρα στις αρχές του 2024. Ως εκ τούτου οι ερευνητές έχουν ανοίξει το σχετικό φάκελο και τον ξεφυλλίζουν. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος δεν είχε απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν.
Μάρτυρας της αρπαγής ήταν η σύντροφός του, που κατέθεσε ότι τέσσερις άγνωστοι τον είχαν σύρει σε αυτοκίνητο. Όπως διαπιστώθηκε αργότερα, οι πινακίδες του αυτοκινήτου είχαν κλαπεί από τη Θεσσαλονίκη.
Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega παρουσίασε βίντεο στο οποίο φαίνεται η στιγμή της αρπαγής του νεαρού. Δύο άνδρες, με τον έναν να οπλοφορεί, βάζουν μέσα στο όχημά τους τον 27χρονο.
Η στιγμή της αρπαγής του 27χρονου στην Ελευσίνα
Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega παρουσίασε βίντεο στο οποίο φαίνεται η στιγμή της αρπαγής του νεαρού. Δύο άνδρες, με τον έναν να οπλοφορεί, βάζουν μέσα στο όχημά τους τον 27χρονο.
Δείτε το βίντεο
