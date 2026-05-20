Εξετάσεις σε 600 σχολεία για την ελληνική PISA εν μέσω αντιδράσεων - Παράνομη έκρινε το δικαστήριο την απεργία των εκπαιδευτικών

Στάση εργασίας στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση - Τι προβλέπεται για την ελληνική PISA





Περισσότεροι από 12.000 μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού και της Γ’ Γυμνασίου συμμετέχουν στη διαδικασία.







Διαβάστε την απόφαση,



Οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών: «Δεν είναι αθώα διαγνωστική διαδικασία» Παρά τη δικαστική εξέλιξη, οι αντιδράσεις δεν εκτονώθηκαν. Συνδικαλιστικοί φορείς επιμένουν ότι η λεγόμενη «Ελληνική PISA» δεν αποτελεί μια ουδέτερη αποτύπωση μαθησιακών αποτελεσμάτων, αλλά έναν μηχανισμό που, σταδιακά, μπορεί να οδηγήσει στη συγκριτική αξιολόγηση σχολικών μονάδων.



Σε κλίμα έντασης, με πολιτικές αντιπαραθέσεις, συνδικαλιστικές αντιδράσεις και δικαστική εμπλοκή, διεξάγονται σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου, οι εθνικές διαγνωστικές εξετάσεις που έχουν καθιερωθεί ως «Ελληνική PISA» , σε 600 σχολικές μονάδες της χώρας.Περισσότεροι από 12.000 μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού και της Γ’ Γυμνασίου συμμετέχουν στη διαδικασία.Η διαδικασία αποτελεί ένα εργαλείο αποτύπωσης του επιπέδου γνώσεων των μαθητών, ενώ εκπαιδευτικές ομοσπονδίες τη συνδέουν με έναν ευρύτερο σχεδιασμό αξιολόγησης και κατηγοριοποίησης σχολείων.Η ημέρα, ωστόσο, σημαδεύτηκε κυρίως από τη δικαστική απόφαση, που έκρινε παράνομη την απεργιακή κινητοποίηση που είχαν εξαγγείλει οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και την παρουσιάζει αποκλειστικά το protothema.gr, μία απόφαση που ανοίγει νέο κύκλο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και συνδικαλιστικών φορέων.Διαβάστε την απόφαση, ΕΔΩ Το επίκεντρο της σύγκρουσης μεταφέρθηκε στις δικαστικές αίθουσες,ζητώντας να κηρυχθούν παράνομες οι στάσεις εργασίας που είχαν εξαγγείλει η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) και η ΟΛΜΕ, με αφορμή τη διεξαγωγή των εξετάσεων.και έκρινε παράνομη την απεργιακή κινητοποίηση, με αποτέλεσμα οι στάσεις εργασίας να μην μπορούν να εφαρμοστούν με τον τρόπο που είχαν αρχικά προγραμματιστεί. Η απόφαση ερμηνεύεται από κυβερνητικές πηγές ως σαφές μήνυμα ότι οι εθνικές διαγνωστικές εξετάσεις αποτελούν θεσμοθετημένη διαδικασία του εκπαιδευτικού συστήματος και δεν μπορούν να παρεμποδίζονται μέσω κινητοποιήσεων που κρίνονται αντίθετες με το ισχύον νομικό πλαίσιο.Από την άλλη πλευρά,ως «ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης», υποστηρίζοντας ότι η προσφυγή στα δικαστήρια αποτελεί επαναλαμβανόμενη πρακτική για την αποδυνάμωση κάθε συλλογικής αντίδρασης στην εκπαιδευτική πολιτική. Την ίδια στιγμή, η αντίδραση του υπουργείου Παιδείας απέναντι στην προαναγγελθείσα στάση εργασίας, αμφισβητήθηκε καθώς μερίδα συνδικαλιστών υποστήριξε ότι η κήρυξή της ως παράνομης βασίστηκε αποκλειστικά σε ‘μία εγκύκλιο του Γ.Γραμματέα του υπουργείου Παιδείας’.Παρά τη δικαστική εξέλιξη, οι αντιδράσεις δεν εκτονώθηκαν. Συνδικαλιστικοί φορείς επιμένουν ότι η λεγόμενη «Ελληνική PISA» δεν αποτελεί μια ουδέτερη αποτύπωση μαθησιακών αποτελεσμάτων, αλλά έναν μηχανισμό που, σταδιακά, μπορεί να οδηγήσει στη συγκριτική αξιολόγηση σχολικών μονάδων.Η ΔΟΕ και η ΟΛΜΕ υποστηρίζουν ότι, παρότι σήμερα τα αποτελέσματα εμφανίζονται ανώνυμα και δεν συνδέονται με ατομική βαθμολόγηση, στο μέλλον μπορούν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία δεικτών απόδοσης ανά σχολείο ή περιοχή. Όπως σημειώνουν, τέτοιες πρακτικές έχουν εφαρμοστεί διεθνώς, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της εκπαιδευτικής ανισότητας και την έμμεση κατηγοριοποίηση σχολείων ανάλογα με τις επιδόσεις των μαθητών τους.Σε ανακοίνωσή τους, οι ομοσπονδίες υποστηρίζουν ότι πίσω από τον διαγνωστικό χαρακτήρα των εξετάσεων «κρύβεται η λογική της αγοράς στο δημόσιο σχολείο», ενώ καταγγέλλουν ότι η εκπαιδευτική πολιτική μετατοπίζει το βάρος από την ενίσχυση της σχολικής κοινότητας στη μετρήσιμη απόδοση και στους ποσοτικούς δείκτες.Το Υπουργείο Παιδείας απορρίπτει κατηγορηματικά τα παραπάνω, υποστηρίζοντας ότι οι εξετάσεις δεν συνιστούν εργαλείο αξιολόγησης εκπαιδευτικών ούτε κατάταξης σχολείων. Κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι η διαδικασία εφαρμόζεται δειγματοληπτικά, σε 300 Δημοτικά και 300 Γυμνάσια, και έχει αποκλειστικά στόχο τη συλλογή αξιόπιστων δεδομένων για την εκπαιδευτική πολιτική.Σύμφωνα με το υπουργείο, η συμμετοχή περίπου 12.000 μαθητών σε όλη τη χώρα επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων για τις επιδόσεις του συνόλου του μαθητικού πληθυσμού σε Νεοελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά. Τα αποτελέσματα, όπως αναφέρεται, αξιοποιούνται για τον εντοπισμό μαθησιακών κενών, την αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών και τη στόχευση επιμορφωτικών δράσεων.

Ιδιαίτερα μετά τα χαμηλά αποτελέσματα της Ελλάδας στην OECD PISA 2022, το Υπουργείο θεωρεί ότι η καθιέρωση εθνικού μηχανισμού παρακολούθησης είναι αναγκαία για να σχεδιαστούν στοχευμένες παρεμβάσεις.



Τι είναι η «Ελληνική PISA» Η διαδικασία διεξάγεται εντός σχολικού ωραρίου και περιλαμβάνει δύο τεστ διάρκειας 75 λεπτών, ένα στη Γλώσσα και ένα στα Μαθηματικά, με ενδιάμεσο διάλειμμα 30 λεπτών. Οι μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις που δεν εξετάζουν απλή αποστήθιση γνώσεων, αλλά ικανότητες κατανόησης, κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων.



Παράλληλα, συμπληρώνεται και σύντομο κοινωνικο-δημογραφικό ερωτηματολόγιο, ώστε να μελετηθεί η σχέση κοινωνικού περιβάλλοντος και μαθησιακής επίδοσης, πρακτική που ακολουθείται και στις διεθνείς έρευνες.



Το γεγονός ότι πρόκειται για το πέμπτο συνεχόμενο έτος εφαρμογής δείχνει ότι ο θεσμός σταθεροποιείται στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, παρά τις αντιδράσεις. Στο Υπουργείο θεωρούν ότι τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσει βασικό εργαλείο εκπαιδευικού σχεδιασμού, ενώ οι συνδικαλιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι η παγίωσή του συνδέεται με βαθύτερες μεταρρυθμίσεις στην αξιολόγηση του δημόσιου σχολείου.



Στελέχη της εκπαιδευτικής διοίκησης επισημαίνουν ότι παρόμοιες εθνικές διαγνωστικές διαδικασίες εφαρμόζονται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ως μηχανισμός εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Επιπλέον, η σημερινή εφαρμογή θεωρείται κρίσιμη επειδή αποτελεί το πέμπτο συνεχόμενο έτος πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού στην Ελλάδα, γεγονός που δείχνει ότι η «Ελληνική PISA» παγιώνεται σταδιακά ως σταθερό εργαλείο εκπαιδευτικής αποτίμησης, με προοπτική τα συμπεράσματα που θα προκύψουν να συμβάλουν στη μελλοντική διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής για το σχολείο των επόμενων ετών.