Παυλόπουλος στον Κύκλο Ιδεών: Το Σύνταγμα πάσχει όχι γιατί είναι δύσκολο, αλλά επειδή δεν βολεύει τους εκάστοτε κυβερνώντες
«Κάθε φορά που μας στενεύει το κοστούμι του Συντάγματος, το αναθεωρούμε και βγάζουμε μια ανέξοδη διακήρυξη», ανέφερε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Επιφυλάξεις για το ενδεχόμενο μιας μεγάλης αναθεωρητικής διαδικασίας εξέφρασε ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, στο ετήσιο συνέδριο του Κύκλου Ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου, σημειώνοντας ότι το ζητούμενο δεν αφορά το περιεχόμενο του Συντάγματος, αλλά η βούληση εφαρμογής του. «Το Σύνταγμα πάσχει όχι γιατί είναι δύσκολο, αλλά επειδή δεν βολεύει τους εκάστοτε κυβερνώντες», είπε.
Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε διάλογο με τον Αντώνη Παπαγιαννίδη αναφέρθηκε και στη φιλοσοφία του Κωνσταντίνου Καραμανλή απέναντι στο Σύνταγμα. «Πίστευε σε ένα αυστηρό και κανονιστικό κείμενο», είπε, σημειώνοντας ότι η αναθεώρηση έχει αξία μόνο όταν οι ισχύουσες διατάξεις έχουν παλαιώσει, έχουν αποδειχθεί εσφαλμένες ή έχει διαπιστωθεί κενό.
«Δεν διανοείτο ποτέ αναθεώρηση για λόγους συνταγματικού εντυπωσιασμού», είπε, ασκώντας κριτική σε πολλές αναθεωρήσεις του παρελθόντος, που όπως είπε, έγιναν «για να αλλάξει η ατζέντα».
«Κάθε φορά που μας στενεύει το κοστούμι του Συντάγματος, το αναθεωρούμε και βγάζουμε μια ανέξοδη διακήρυξη», ανέφερε, επικαλούμενος τη φράση του Κωνσταντίνου Καραμανλή που έλεγε ότι όταν το Σύνταγμα γίνεται πληθωρικό «καθίσταται στο τέλος ευτελές».
Επίσης, αναφέρθηκε στην πρόταση για προσθήκη διάταξης για την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας στο άρθρο 16, λέγοντας ότι πρόκειται για μια πρόταση αμήχανη και ατελής. «Τι εμποδίζει να φτιάξουμε νόμο;» ρώτησε, υπενθυμίζοντας ότι τόσο η καθιέρωση της δημοτικής το 1976 όσο και η κατάργηση του πολυτονικού το 1982 έγιναν με νόμο και χωρίς αναθεώρηση.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην αναθεώρηση του 1985-86, την οποία χαρακτήρισε «προσχηματική», σχεδιασμένη να υποβαθμίσει τις εξουσίες του Προέδρου της Δημοκρατίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι κατά την περίοδο της θητείας του, μην έχοντας το δικαίωμα της αναπομπής νομοσχεδίου, αναγκάστηκε να καταφύγει στη μέθοδο των διαρροών.
Ενστάσεις για την «συνταγματοποίηση» θεμάτωνΟ κ. Παυλόπουλος εξέφρασε επιφυλάξεις για μια σειρά «συνταγματοποίησης» θεμάτων, όπως για την εσωτερική λειτουργία των κομμάτων. «Δεν είναι αυτονόητη υποχρέωση κάθε ηγέτη να οργανώνει δημοκρατικά το κόμμα του;», αναρωτήθηκε, προσθέτοντας ότι εφόσον το ζήτημα χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση, το ισχύον Σύνταγμα δεν στέκεται εμπόδιο.
