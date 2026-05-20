Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το συναρπαστικό μπεστ-σέλερ της Jasmine Cresswell «Πάθος και απάτη»

Κι όταν όλα τα υπόλοιπα μέσα ταυτοποίησής της αποτυγχάνουν, απομένει μόνο το κριτήριο του έρωτα.Τα βιβλία της Ουαλλής Jasmine Cresswell, περισσότερα από 50 στο σύνολό τους, έχουν μεταφραστεί σχεδόν σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Η δημοφιλία τους μετράται πλέον σε περισσότερα από 9 εκατομμύρια αντίτυπα. Επίσης, η Jasmine Cresswell διαθέτει ένα πολύ πλούσιο γνωσιακό υπόβαθρο, με σπουδές ιστορίας και φιλοσοφίας, καθώς επίσης έχει εμπειρία από πολλές και διαφορετικές κουλτούρες, εφόσον διετέλεσε στέλεχος του διπλωματικού σώματος της Βρετανίας και απεσταλμένη σε διάφορες χώρες του πλανήτη. Έτσι, λοιπόν, διαθέτοντας όλον αυτό τον πλούτο γνώσεων, η Cresswell είχε πληθώρα εφοδίων προκειμένου να μετατρέψει τα βιβλία της σε συγκλονιστικά νοερά ταξίδια, γεμάτα από ανατροπές και εκπλήξεις.Στο εξαιρετικό «Πάθος και απάτη» το έντονα ερωτικό στοιχείο συνδυάζεται με την περιπέτεια και το μυστήριο. Το κεντρικό πρόσωπο είναι η Κλερ Κάμπελ, η πανέμορφη και πολύ νέα κληρονόμος μιας τεράστιας περιουσίας, η οποία όμως εξαφανίστηκε πριν από 7 χρόνια, μετά από μία φοβερή πυρκαγιά στο σαλέ της, στο Βερμόντ της Νέας Αγγλίας, στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ. Δυστυχώς, κανείς, ποτέ δεν έμαθε τι απέγινε η Κλερ Κάμπελ -εξού και παραμένει αγνοούμενη. Όμως, εάν δεν παρουσιαστεί σύντομα προκειμένου να αποκτήσει νόμιμα και επίσημα πρόσβαση στην κληρονομιά της, θα τη χάσει οριστικά, βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας. Ο χρόνος που απομένει έως ότου κλείσει η υπόθεση, είναι μόνο τρεις μήνες. Ξαφνικά, όμως, στο σπίτι της οικογένειας εμφανίζεται μια γοητευτική νέα γυναίκα, η οποία ισχυρίζεται πως είναι η Κλερ. Ο Μπεν Μάξγουελ, πρόεδρος των επιχειρήσεων Κάμπελ και πιστός προστάτης των συμφερόντων της οικογένειας, την αντιμετωπίζει με καχυποψία, όντας βέβαιος πως η δήθεν «Κλερ», είναι απλώς μία ακόμη απατεώνισσα, ανάμεσα σε πολλές άλλες που προσπάθησαν να παραστήσουν τη χαμένη κληρονόμο για να αρπάξουν την περιουσία της. Όταν όμως η καχυποψία δίνει τη θέση της στον ξαφνικό, κεραυνοβόλο έρωτα, ο Μπεν Μάξγουελ και η Κλερ Κάμπελ συνειδητοποιούν ότι δεν έχουν να μοιραστούν μόνο την αμοιβαία έλξη. Αλλά και μια θανάσιμη απειλή.Αυτή την Κυριακή το καθηλωτικό μυθιστόρημα «Πάθος και απάτη» της Jasmine Cresswell είναι στο ΘΕΜΑ.