Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η οσμή στην Αττική δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό
ΕΛΛΑΔΑ
Γεράσιμος Παπαδόπουλος σεισμολόγος Οσμή

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η οσμή στην Αττική δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό

Τη δική του θέση για την οσμή που αναστάτωσε τα νότια προάστια της Αττικής παρέθεσε μέσω Facebook ο γνωστός σεισμολόγος

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η οσμή στην Αττική δεν νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό
34 ΣΧΟΛΙΑ
Ανάρτηση για την  έντονη ασυνήθιστη οσμή που έγινε αισθητή σε μεγάλο τμήμα του λεκανοπεδίου της Αττικής χθες το μεσημέρι (19/5) έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο σεισμολόγος, Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

«Η οσμή στην Αττική δε νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν αλλού», σχολίασε ο κ. Παπαδόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το σενάριο διαρροής φυσικού αερίου, όπως επιβεβαίωσε σήμερα το πρωί ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.


Αναλυτικά η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου:

«Η οσμή στην Αττική δε νομίζω ότι έχει σχέση με επερχόμενο σεισμό. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν αλλού, αλλά δεν είμαι ειδικός. Πριν από ισχυρούς σεισμούς έχει παρατηρηθεί σε ορισμένες περιπτώσεις η έξοδος ευγενών αερίων, όπως το ραδόνιο. Αλλά αυτά είναι άοσμα και εντοπίζονται από κατάλληλους μετρητές. Εδώ δεν έχουμε τέτοια περίπτωση».
34 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης