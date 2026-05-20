National Geographic: Η Κρήτη πρώτη ανάμεσα σε 15 κορυφαίους προορισμούς για φαγητό παγκοσμίως

Η νέα γενιά

Οι υπόλοιπες προτάσεις

«Σήμερα, από τις άνυδρες, βραχώδεις πλαγιές των απομακρυσμένων Σφακίων στα νοτιοδυτικά μέχρι τα οινοποιεία γύρω από το Ηράκλειο, οι νέες γενιές μαγείρων διατηρούν με υπερηφάνεια την οικογενειακή κληρονομιά με φαγητά όπως θυμαρίσιο μέλι, γραβιέρα με ξηρούς καρπούς και πικάντικη ρακή να γεμίζουν τα τραπέζιά τους.Στο μικροσκοπικό χωριό Δρακόνα, στους πρόποδες των Λευκών Ορέων, ο αγρότης και μάγειρας Στέλιος Τριλιράκης κρατά ζωντανή τη φλόγα της παράδοσης στον Ντούνια , όπου μαγειρεύει σε κατσαρόλες με σαλιγκάρια και λαχανικά στιφάδο πάνω από τη φωτιά.για να μοιραστείτε, αφιερώνοντας χρόνο» αναφέρεται στο άρθρο του National Geographic.Στην συνέχεια του κειμένου, αναφέρεται ακόμα ένα σημείο της Κρήτης όπου συνδυάζεται η παράδοση με το σύγχρονο κύμα στις παρασκευές τις οποίες απολαμβάνουν οι επισκέπτες.«Σε απόσταση μισής ώρας με το αυτοκίνητο βόρεια βρίσκεται η πόλη-λιμάνι των Χανίων , όπου η παραδοσιακή ταβέρνα Χρυσόστομος σερβίρει χορταστικές μερίδες τσιγαριαστού αρνιού, απλώς αλατισμένου και μαγειρεμένου αργά σε ελαιόλαδο για να μεγιστοποιήσει τη γεύση. Εν τω μεταξύ, στη γειτονιά Ταμπακαριά των Χανίων, που κάποτε ήταν κέντρο βυρσοδεψείων, το Periplous fines συνδυάζει τα υλικά του νησιού με σύγχρονες ερμηνείες. Σκεφτείτε πιάτα όπως άγρια ​​χόρτα αμάραντος με κρέμα σελινόριζας, μια απλή σαλάτα με πικάντικη μυζήθρα ή ένα σασίμι από το ψάρι της ημέρας περιχυμένο με πικάντικα εσπεριδοειδή. Όαναφέρουν οι συντάκτες του αμερικανικού περιοδικού.Τη λίστα των 15 προορισμών συμπληρώνουν με σειρά: Κελόουνα στον Καναδά, η Χαβάη, το Μπουόν Μα Τουότ στο Βιετνάμ, η Τσεχία, η Λάκναου στην Ινδία, η βόρεια Κολομβία, τα ταξίδια με τρένο σε γραφικά τοπία, η νότια Τασμανία στην Αυστραλία, η Σιγκαπούρη, το Σόμερσετ στην Αγγλία, η Σονόρα στο Μεξικό, η Μποζτζάντα στην Τουρκία, η Μινεάπολη στις ΗΠΑ και το Κέιπ Τάουν στη Νότια Αφρική, ενώ στο τέλος ο τηλεπαρουσιαστής Αντονι Πορόφσκι προσθέτει το Λονδίνο.