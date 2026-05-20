Η σχέση της χώρας με τον ηλεκτρισμό, την τεχνολογία και τη μετάβαση στη σημερινή εποχή της βιωσιμότητας και της ανακύκλωσης
National Geographic: Η Κρήτη πρώτη ανάμεσα σε 15 κορυφαίους προορισμούς για φαγητό παγκοσμίως
National Geographic: Η Κρήτη πρώτη ανάμεσα σε 15 κορυφαίους προορισμούς για φαγητό παγκοσμίως
Στο άρθρο, το αμερικανικό περιοδικό, αναφέρεται με κολακευτικά σχόλια στο ελληνικό νησί, τις γεύσεις αλλά και την ιστορία του
Με ένα άκρως κολακευτικό κείμενο γεμάτο θετικά σχόλια, τόσο για τις γεύσεις όσο και για την ιστορία της Κρήτης, το National Geographic αναφέρεται στην Κρήτη. Το αμερικανικό περιοδικό, ζήτησε από τους συντάκτες σε όλο τον κόσμο να αναφερθούν και να περιγράψουν τους καλύτερους προορισμούς παγκοσμίως για να απολαύσουν οι αναγνώστες τα καλύτερα πιάτα και ποτά, ως συνολική εμπειρία.
Η λίστα σχηματίστηκε αποτελούμενη από 15 προορισμούς και στην κορυφή της είναι η Κρήτη.
Το National Geographic δίνει απάντηση στην ερώτηση «γιατί να πάτε τώρα;».
«Η πρόσφατη διάκριση της Κρήτης ως Ευρωπαϊκής Γαστρονομικής Περιοχής δίνει στους ταξιδιώτες έναν νέο λόγο να απολαύσουν το μεγαλύτερο νησί της χώρας, το οποίο θεωρείται ότι έχει αποτελέσει πρότυπο για τη Μεσογειακή Διατροφή» σημειώνεται στο άρθρο.
«Ποτήρια κρασιού και υπολείμματα τροφίμων που ανασκάφηκαν στο παλάτι της Κνωσού και χρονολογούνται από το 1900 π.Χ. δείχνουν ότι οι Μινωίτες αποθήκευαν εκεί γεωργικά προϊόντα, αλλά ήταν επίσης ο τόπος πολλών εκδηλώσεων» αναφέρεται στο άρθρο.
Η λίστα σχηματίστηκε αποτελούμενη από 15 προορισμούς και στην κορυφή της είναι η Κρήτη.
Το National Geographic δίνει απάντηση στην ερώτηση «γιατί να πάτε τώρα;».
«Η πρόσφατη διάκριση της Κρήτης ως Ευρωπαϊκής Γαστρονομικής Περιοχής δίνει στους ταξιδιώτες έναν νέο λόγο να απολαύσουν το μεγαλύτερο νησί της χώρας, το οποίο θεωρείται ότι έχει αποτελέσει πρότυπο για τη Μεσογειακή Διατροφή» σημειώνεται στο άρθρο.
Το φαγητό στην Κρήτη είναι θέμα ιστορίαςΣτο άρθρο τονίζεται πως το φαγητό στην Κρήτη, δεν έχει να κάνει ποτέ αποκλειστικά και μόνο με την τροφή και γίνεται αναφορά στην γαστρονομική παράδοση του νησιού.
«Ποτήρια κρασιού και υπολείμματα τροφίμων που ανασκάφηκαν στο παλάτι της Κνωσού και χρονολογούνται από το 1900 π.Χ. δείχνουν ότι οι Μινωίτες αποθήκευαν εκεί γεωργικά προϊόντα, αλλά ήταν επίσης ο τόπος πολλών εκδηλώσεων» αναφέρεται στο άρθρο.
Απόλαυση και καλή υγεία πάνε χέρι-χέρι στην ΚρήτηΣτο γεγονός πως η κρητική κουζίνα είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη Μεσογειακή Διατροφή και πως αυτό τεκμηριώνεται και επιστημονικά καθώς θεωρείται πως ενισχύει την μακροζωία, σημειώνει το National Geographic: «Η απόλαυση του φαγητού και η εκτίμηση για την καλή υγεία πάνε χέρι-χέρι σε αυτό το αχανές νησί, όπου ευδοκιμούν περίπου 40 εκατομμύρια ελαιόδεντρα. Πολλοί θεωρούν την κρητική κουζίνα το πρότυπο για την εξαιρετικά δημοφιλή Μεσογειακή Διατροφή, η οποία τεκμηριώνεται από την επιστήμη και ενισχύει τη μακροζωία . Στις δεκαετίες του 1950 και του 1960, ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι Κρητικοί είχαν αξιοσημείωτα χαμηλά ποσοστά καρδιακών παθήσεων και χρόνιων παθήσεων. Απέδωσαν την καλή υγεία των νησιωτών σε μια διατροφή πλούσια σε εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, εποχιακά φρούτα και λαχανικά, όσπρια και δημητριακά ολικής αλέσεως, καθώς και σε περιορισμένη κατανάλωση κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων».
Η νέα γενιά«Σήμερα, από τις άνυδρες, βραχώδεις πλαγιές των απομακρυσμένων Σφακίων στα νοτιοδυτικά μέχρι τα οινοποιεία γύρω από το Ηράκλειο, οι νέες γενιές μαγείρων διατηρούν με υπερηφάνεια την οικογενειακή κληρονομιά με φαγητά όπως θυμαρίσιο μέλι, γραβιέρα με ξηρούς καρπούς και πικάντικη ρακή να γεμίζουν τα τραπέζιά τους.
Στο μικροσκοπικό χωριό Δρακόνα, στους πρόποδες των Λευκών Ορέων, ο αγρότης και μάγειρας Στέλιος Τριλιράκης κρατά ζωντανή τη φλόγα της παράδοσης στον Ντούνια , όπου μαγειρεύει σε κατσαρόλες με σαλιγκάρια και λαχανικά στιφάδο πάνω από τη φωτιά. Κάντε όπως οι Κρητικοί και συνδυάστε το στιφάδο με άφθονους μεζέδες για να μοιραστείτε, αφιερώνοντας χρόνο» αναφέρεται στο άρθρο του National Geographic.
Στην συνέχεια του κειμένου, αναφέρεται ακόμα ένα σημείο της Κρήτης όπου συνδυάζεται η παράδοση με το σύγχρονο κύμα στις παρασκευές τις οποίες απολαμβάνουν οι επισκέπτες.
«Σε απόσταση μισής ώρας με το αυτοκίνητο βόρεια βρίσκεται η πόλη-λιμάνι των Χανίων , όπου η παραδοσιακή ταβέρνα Χρυσόστομος σερβίρει χορταστικές μερίδες τσιγαριαστού αρνιού, απλώς αλατισμένου και μαγειρεμένου αργά σε ελαιόλαδο για να μεγιστοποιήσει τη γεύση. Εν τω μεταξύ, στη γειτονιά Ταμπακαριά των Χανίων, που κάποτε ήταν κέντρο βυρσοδεψείων, το Periplous fines συνδυάζει τα υλικά του νησιού με σύγχρονες ερμηνείες. Σκεφτείτε πιάτα όπως άγρια χόρτα αμάραντος με κρέμα σελινόριζας, μια απλή σαλάτα με πικάντικη μυζήθρα ή ένα σασίμι από το ψάρι της ημέρας περιχυμένο με πικάντικα εσπεριδοειδή. Όλα αυτά τρώγονται καλύτερα στη βεράντα καθώς ο ήλιος δύει πάνω από το Κρητικό Πέλαγος» αναφέρουν οι συντάκτες του αμερικανικού περιοδικού.
Οι υπόλοιπες προτάσειςΤη λίστα των 15 προορισμών συμπληρώνουν με σειρά: Κελόουνα στον Καναδά, η Χαβάη, το Μπουόν Μα Τουότ στο Βιετνάμ, η Τσεχία, η Λάκναου στην Ινδία, η βόρεια Κολομβία, τα ταξίδια με τρένο σε γραφικά τοπία, η νότια Τασμανία στην Αυστραλία, η Σιγκαπούρη, το Σόμερσετ στην Αγγλία, η Σονόρα στο Μεξικό, η Μποζτζάντα στην Τουρκία, η Μινεάπολη στις ΗΠΑ και το Κέιπ Τάουν στη Νότια Αφρική, ενώ στο τέλος ο τηλεπαρουσιαστής Αντονι Πορόφσκι προσθέτει το Λονδίνο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα