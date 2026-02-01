Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη, νεκρός 44χρονος
Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας και προσέκρουσε σε στηθαία ασφαλείας
Τραγική κατάληξη είχε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στο ρεύμα εξόδου της Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών, με έναν 44χρονο άνδρα να χάνει τη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα συνέβη στο 14ο χιλιόμετρο της οδού, όταν – κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες – το Ι.Χ. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 44χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε μεταλλικά στηθαία ασφαλείας.
Για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί προανάκριση το η Τροχαία προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην εκτροπή του οχήματος.
Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο για τον άτυχο άνδρα ήταν ήδη αργά.
Χωρίς τις αισθήσεις του #απεγκλωβίστηκε άνδρας από Ε.Ι.Χ αυτοκίνητο και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία εκτροπής του οχήματος, επί της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Γιαννιτσών, στο δήμο Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 1, 2026
