Είχε το τετραπλάσιο ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας, από τις 6 χθες (Σάββατο) το πρωί μέχρι τις 6 σήμερα Κυριακή, πραγματοποιήθηκαν 6.334 έλεγχοι σε οδηγούς. Από αυτούς, εντοπίστηκαν 42 άτομα που είχαν καταναλώσει αλκοόλ πάνω από τα νόμιμα όρια, ενώ σε μία περίπτωση η παραβίαση ήταν τόσο σοβαρή που οδήγησε σε σύλληψη και άμεση παραπομπή στη Δικαιοσύνη.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που σημειώθηκε στη διασταύρωση των λεωφόρων Βεΐκου και Γαλατσίου, όπου συνελήφθη οδηγός με τετραπλάσιο ποσοστό αλκοόλ στο αίμα του από το επιτρεπόμενο όριο. Ήταν βράδυ Παρασκευής, σε έναν από τους δρόμους με αυξημένη κυκλοφορία, όταν οι άνδρες της Τροχαίας του έκαναν σήμα να σταματήσει. Οι μετρήσεις που ακολούθησαν προκάλεσαν σοκ ακόμη και στους έμπειρους αστυνομικούς. Η πρώτη έδειξε 1,20 και η δεύτερη 1,15, επίπεδα που συνιστούν σοβαρό κίνδυνο όχι μόνο για τον ίδιο τον οδηγό αλλά και για κάθε χρήστη του δρόμου.