Τέσσερις τραυματίες μετά από συμπλοκή στην Εύβοια
ΕΛΛΑΔΑ
Επίθεση Αστυνομία Νοσοκομείο Χαλκίδα

Τέσσερις τραυματίες μετά από συμπλοκή στην Εύβοια

Πρόκειται για έναν 17χρονο, έναν 18χρονο, έναν 48χρονο και έναν 64χρονο

Τέσσερις τραυματίες μετά από συμπλοκή στην Εύβοια
18 ΣΧΟΛΙΑ
Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε στην περιοχή της Δροσιάς, στον δήμο Χαλκίδας.

Σύμφωνα με το eviaonline.gr, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν και αιχμηρά αντικείμενα όπως μαχαίρια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χαλκίδας και νοσηλεύονται.

Πρόκειται για έναν 17χρονο, έναν 18χρονο, έναν 48χρονο και έναν 64χρονο. Η ζωή των τραυματιών δεν διατρέχει κίνδυνο.
18 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης