Μια χρονιά-ορόσημο για την τεχνολογία καθώς η εταιρεία προχώρησε σε σημαντικές καινοτομίες αλλάζοντας την επικοινωνία.
Τέσσερις τραυματίες μετά από συμπλοκή στην Εύβοια
Τέσσερις τραυματίες μετά από συμπλοκή στην Εύβοια
Πρόκειται για έναν 17χρονο, έναν 18χρονο, έναν 48χρονο και έναν 64χρονο
Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε στην περιοχή της Δροσιάς, στον δήμο Χαλκίδας.
Σύμφωνα με το eviaonline.gr, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν και αιχμηρά αντικείμενα όπως μαχαίρια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χαλκίδας και νοσηλεύονται.
Πρόκειται για έναν 17χρονο, έναν 18χρονο, έναν 48χρονο και έναν 64χρονο. Η ζωή των τραυματιών δεν διατρέχει κίνδυνο.
Σύμφωνα με το eviaonline.gr, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Οι εμπλεκόμενοι χρησιμοποίησαν και αιχμηρά αντικείμενα όπως μαχαίρια με αποτέλεσμα τον τραυματισμό τεσσάρων ατόμων που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Χαλκίδας και νοσηλεύονται.
Πρόκειται για έναν 17χρονο, έναν 18χρονο, έναν 48χρονο και έναν 64χρονο. Η ζωή των τραυματιών δεν διατρέχει κίνδυνο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα