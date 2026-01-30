Τραγωδία στη Ρόδο: Στα χέρια του 39χρονου επιλοχία εξερράγη η χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ

Εξερράγη στο δεξί χέρι του 39χρονου, προκαλώντας τον ακρωτηριασμό του και σε πολύ κοντινή απόσταση από τον 19χρονο, όπου η διασπορά των θραυσμάτων τον έπληξε σε όλο του το σώμα, τραυματίζοντας τον θανάσιμα