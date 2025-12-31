«Η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του Ραφαήλ που σκοτώθηκε στο Πεδίο Βολής στη Ρόδο
Ο δικηγόρος παρουσίασε κρίσιμα στοιχεία που, όπως τόνισε, αλλάζουν την εικόνα της υπόθεσης
Η χειροβομβίδα που προκάλεσε τον θάνατο του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη στη Ρόδο δεν εξερράγη στα χέρια του, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο δικηγόρος της οικογένειας, η οποία, σαράντα ημέρες μετά την τραγωδία, εξακολουθεί να ζητά πλήρη και τεκμηριωμένη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος.
Το προσεχές Σάββατο θα τελεστεί το σαρανταήμερο μνημόσυνο του νεαρού στον Ιερό Ναό Παναγία Καλυβιανή, ενώ ο δικηγόρος της οικογένειας, Γιώργος Κοκοσάλης, προχώρησε σε αναλυτικές δηλώσεις, παρουσιάζοντας κρίσιμα στοιχεία που, όπως τόνισε, αλλάζουν την εικόνα της υπόθεσης.
Αρχικά, ο κ. Κοκοσάλης ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση στον επιλοχία που τραυματίστηκε σοβαρά και ακρωτηριάστηκε από την έκρηξη, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ανάγκη η αστυνομική προανάκριση να καταλήξει σε σαφή, αντικειμενικά και πλήρως τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Όπως ανέφερε στο ΚΡΗΤΗ TV, η έρευνα στρέφεται πλέον στο ενδεχόμενο να επιχειρήθηκε αποσυναρμολόγηση χειροβομβίδας αμυντικού τύπου, διαδικασία που, σύμφωνα με τα εγχειρίδια και τα guidelines του NATO, απαγορεύεται ρητά για το συγκεκριμένο στρατιωτικό υλικό.
Ο δικηγόρος της οικογένειας σημείωσε ότι πρόκειται για παρωχημένο στρατιωτικό εξοπλισμό, ο οποίος, βάσει διεθνών προδιαγραφών, θα έπρεπε να έχει αποσυρθεί εδώ και χρόνια από τα οπλοστάσια των χωρών-μελών του NATO. Όπως ανέφερε, η συγκεκριμένη παρτίδα φέρεται να είναι ιδιαίτερα παλιά και, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, θα έπρεπε να έχει αναλωθεί ήδη από το 2005. Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και οι συνθήκες υπό τις οποίες αποθηκευόταν το υλικό.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο κ. Κοκοσάλης ήταν κατηγορηματικός ότι η χειροβομβίδα δεν εξερράγη στα χέρια του Ραφαήλ. Όπως υποστήριξε, ο 19χρονος βρέθηκε εντός του πεδίου δράσης του ωστικού κύματος και του νέφους της έκρηξης, χωρίς να είναι εκείνος που χειριζόταν το στρατιωτικό υλικό τη στιγμή του δυστυχήματος.
Αναφερόμενος στη στάση της οικογένειας, τόνισε ότι οι οικείοι του Ραφαήλ διεκδικούν με αξιοπρέπεια την πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας, χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης ή εκδήλωσης οργής. Παρά τον βαρύ πόνο της απώλειας, όπως είπε, διατηρούν καθημερινή επικοινωνία με την άλλη εμπλεκόμενη οικογένεια, σε μια προσπάθεια αμοιβαίας στήριξης.
Τέλος, ο δικηγόρος αναφέρθηκε στη συνεργασία των στρατιωτικών και πολιτικών αρχών, επισημαίνοντας ότι, σε αντίθεση με όσα συχνά καταγράφονται σε υποθέσεις που αφορούν τον στρατό, δεν έχει διαπιστωθεί καμία ένδειξη συγκάλυψης. Όπως δήλωσε, τόσο οι υπηρεσιακοί παράγοντες όσο και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας έχουν επιδείξει ουσιαστική συνεργασία και στήριξη προς την οικογένεια, δηλώνοντας πρόθυμοι να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύψουν.
Σύμφωνα με τον ίδιο, εκπρόσωπος της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου αναμένεται να παραστεί στο σαρανταήμερο μνημόσυνο, το Σάββατο 3 Ιανουαρίου, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη του 19χρονου Ραφαήλ Γαλυφιανάκη.
Τα τεχνικά δεδομένα της έκρηξηςΙδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα τεχνικά δεδομένα της έκρηξης. Από την ανάλυση των τραυμάτων, την απουσία κρατήρα στο έδαφος και τη διασπορά του νέφους των σωματιδίων, προκύπτει – όπως ανέφερε – ότι η έκρηξη σημειώθηκε σε ύψος περίπου 1,20 μέτρου από το έδαφος. Τα συμπεράσματα αυτά, σύμφωνα με τον ίδιο, ενισχύονται και από την τεχνική αξιολόγηση του πραγματογνώμονα που έχει ορίσει η οικογένεια.
