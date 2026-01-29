Μήνυμα 112 σε Μελέτη και Ήφαιστο Ροδόπης: Προειδοποίηση για υπερχείλιση ποταμών
Μήνυμα 112 σε Μελέτη και Ήφαιστο Ροδόπης: Προειδοποίηση για υπερχείλιση ποταμών
Μεγάλα ύψη βροχής σε περιοχές της Ροδόπης, όπου έχουν ήδη σημειωθεί πλημμύρες σε χωράφια, κλειστά αύριο τα σχολεία σε Αλεξανδρούπολη και Φέρες
Ήχησε το 112 πριν λίγο στην περιφέρεια της Ροδόπης λόγω της κακοκαιρίας, που πλήττει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
Το μήνυμα προειδοποιεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος, να είναι σε ετοιμότητα για πιθανή υπερχείλιση ποταμών.
«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Η έντονη βροχόπτωση ξεκίνησε λίγο νωρίτερα σε περιοχές της περιφέρεις της Ροδόπης, Το φαινόμενο ήταν πολύ έντονο τις μεσημεριανές ώρες, με αποτέλεσμα να υπάρξει και περιορισμένη ορατότητα.
Εκτιμάται πως τα χιλιοστά της βροχής που έπεσε ξεπερνούν τα 60. Πλημμυρικά φαινόμενα αντιμετωπίζουν οι οικισμοί Μελέτη και Ήφαιστος του Δήμου Κομοτηνής, καθώς έχουν φουσκώσει τα παρακείμενα ποτάμια Τραύος και Βοζβόζης, αντίστοιχα, με τους αρμοδίους να είναι στα σημεία και να έχουν ενημερώσει για πορτοκαλί συναγερμό.
Όπως αναφέρει το xronos.gr, στην ευρύτερη περιοχή καταγράφονται, επίσης, πλημμύρες σε χωράφια, σε Νέα Καλλίστη, Παλιά Καλλίστη, Μικρό Παλλάδιο και Παλλάδιο.
Σύμφωνα με το meteo.gr, το Δραγάτι Ροδόπης είναι στην τέταρτη θέση με τις περιοχές στις οποίες έχει πέσει το μεγαλύτερο ύψος νερού μέχρι τις πέντε το απόγευμα με 82 mm.
Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Περιφέρεια Έβρου, με την Αλεξανδούπολη να έχει χτυπηθεί ιδιαίτερα από τη νεροποντή. Χαρακτητιστικό είναι το γεγονός ότι λόγω του μεγάλο όγκου νερού που έχει πέσει πλημμύρισαν σχολεία, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή για προληπτική εκκένωση σχολείων.
Συγκεκριμένα, υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τη συνδρομή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης πραγματοποιήθηκε προληπτικά με ασφάλεια η οργανωμένη απομάκρυνση των παιδιών από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Απαλού, καθώς και από το Γυμνάσιο Άνθειας, τα οποία αύριο Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, θα παραμείνουν κλειστά, μετά από απόφαση του Δημάρχου με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών.
Το μήνυμα προειδοποιεί όσους βρίσκονται στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος, να είναι σε ετοιμότητα για πιθανή υπερχείλιση ποταμών.
«Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μελέτη και Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) January 29, 2026
🆘 Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Μελέτη και #Ήφαιστος της Περιφερειακής Ενότητας #Ροδόπης παραμείνετε σε ετοιμότητα λόγω πιθανής υπερχείλισης παρακείμενων ποταμών
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki…
Πλημμύρες σε χωράφια και καλλιέργειες
Η έντονη βροχόπτωση ξεκίνησε λίγο νωρίτερα σε περιοχές της περιφέρεις της Ροδόπης, Το φαινόμενο ήταν πολύ έντονο τις μεσημεριανές ώρες, με αποτέλεσμα να υπάρξει και περιορισμένη ορατότητα.
Εκτιμάται πως τα χιλιοστά της βροχής που έπεσε ξεπερνούν τα 60. Πλημμυρικά φαινόμενα αντιμετωπίζουν οι οικισμοί Μελέτη και Ήφαιστος του Δήμου Κομοτηνής, καθώς έχουν φουσκώσει τα παρακείμενα ποτάμια Τραύος και Βοζβόζης, αντίστοιχα, με τους αρμοδίους να είναι στα σημεία και να έχουν ενημερώσει για πορτοκαλί συναγερμό.
Όπως αναφέρει το xronos.gr, στην ευρύτερη περιοχή καταγράφονται, επίσης, πλημμύρες σε χωράφια, σε Νέα Καλλίστη, Παλιά Καλλίστη, Μικρό Παλλάδιο και Παλλάδιο.
Σύμφωνα με το meteo.gr, το Δραγάτι Ροδόπης είναι στην τέταρτη θέση με τις περιοχές στις οποίες έχει πέσει το μεγαλύτερο ύψος νερού μέχρι τις πέντε το απόγευμα με 82 mm.
Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Περιφέρεια Έβρου, με την Αλεξανδούπολη να έχει χτυπηθεί ιδιαίτερα από τη νεροποντή. Χαρακτητιστικό είναι το γεγονός ότι λόγω του μεγάλο όγκου νερού που έχει πέσει πλημμύρισαν σχολεία, με αποτέλεσμα να δοθεί εντολή για προληπτική εκκένωση σχολείων.
Εκκενώθηκαν σχολεία στην Αλεξανδρούπολη
Συγκεκριμένα, υπό την επίβλεψη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τη συνδρομή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης πραγματοποιήθηκε προληπτικά με ασφάλεια η οργανωμένη απομάκρυνση των παιδιών από το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Απαλού, καθώς και από το Γυμνάσιο Άνθειας, τα οποία αύριο Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου, θα παραμείνουν κλειστά, μετά από απόφαση του Δημάρχου με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών.
Παράλληλα, με απόφαση Δημάρχου αναστέλλεται η λειτουργία των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Δημοτικής Ενότητας Φερών Δήμου Αλεξανδρούπολης και της Δημοτικής Κοινότητας Συκορράχης την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022, λόγω των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων και του συνεχιζόμενου παγετού.
Όπως αναφέρει το e-evros.gr, λίγο πριν το μεσημέρι η αστυνομία απαγόρευσε την κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό, στο ύψος του Αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης, αφού οι ποσότητες νερών πλημμύρισαν τον δρόμο και αποτελούσαν σημαντική απειλή για τα διερχόμενα αυτοκίνητα.
Αποκλεισμένη είναι και η Νίψα, αφού και εκεί δεν διεξάγεται κυκλοφορία και από την επαρχιακή οδό (Νίψα - Δωρικό) και από τους δύο παράπλευρους δρόμους της Εγνατίας Οδού.
Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 17:00 καταγράφηκαν στην Ήπειρο, στη Θράκη και στη Στερεά Ελλάδα.
Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην εικόνα, βροχή (μεγαλύτερη του 1 χιλιοστού) καταγράφηκε σε 431 από τους 558 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~ 77 %) ενώ τα 20 χιλιοστά ξεπέρασαν 118 σταθμοί (ποσοστό ~ 21 %).
Παράλληλα, θυελλώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων επικράτησαν στα πελάγη αλλά και σε σημαντικά τμήματα της Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Θράκης. Στον χάρτη της Εικόνας 2 παρουσιάζονται οι μέγιστες ριπές που κατέγραψαν οι σταθμοί του δικτύου. Η ισχυρότερη ριπή καταγράφηκε στην Παξιμάδα Καρύστου και ήταν ίση με 128 χλμ/ώρα ενώ ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα καταγράφηκαν επίσης στους σταθμούς Μόρνος-φράγμα, Σέσι Παρνασσού και Σαγαίικα Αχαΐας.
Απαγόρευση κυκλοφορίας
Όπως αναφέρει το e-evros.gr, λίγο πριν το μεσημέρι η αστυνομία απαγόρευσε την κυκλοφορία στην παλιά Εθνική Οδό, στο ύψος του Αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης, αφού οι ποσότητες νερών πλημμύρισαν τον δρόμο και αποτελούσαν σημαντική απειλή για τα διερχόμενα αυτοκίνητα.
Αποκλεισμένη είναι και η Νίψα, αφού και εκεί δεν διεξάγεται κυκλοφορία και από την επαρχιακή οδό (Νίψα - Δωρικό) και από τους δύο παράπλευρους δρόμους της Εγνατίας Οδού.
Δείτε βίντεο
Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής έως τις 17:00 καταγράφηκαν στην Ήπειρο, στη Θράκη και στη Στερεά Ελλάδα.
Πού έπεσε το περισσότερο νερό
Στον χάρτη της Εικόνας 1 παρουσιάζεται η κατανομή της βροχόπτωσης στη χώρα καθώς και οι 8 σταθμοί με τα μεγαλύτερα ύψη βροχής. Όπως προκύπτει από τις επιπλέον πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην εικόνα, βροχή (μεγαλύτερη του 1 χιλιοστού) καταγράφηκε σε 431 από τους 558 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς (ποσοστό ~ 77 %) ενώ τα 20 χιλιοστά ξεπέρασαν 118 σταθμοί (ποσοστό ~ 21 %).
Παράλληλα, θυελλώδεις άνεμοι νοτίων διευθύνσεων επικράτησαν στα πελάγη αλλά και σε σημαντικά τμήματα της Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Ηπείρου και της Θράκης. Στον χάρτη της Εικόνας 2 παρουσιάζονται οι μέγιστες ριπές που κατέγραψαν οι σταθμοί του δικτύου. Η ισχυρότερη ριπή καταγράφηκε στην Παξιμάδα Καρύστου και ήταν ίση με 128 χλμ/ώρα ενώ ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα καταγράφηκαν επίσης στους σταθμούς Μόρνος-φράγμα, Σέσι Παρνασσού και Σαγαίικα Αχαΐας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα