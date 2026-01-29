H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Πλημμύρες στον Έβρο από τις έντονες βροχοπτώσεις, εγκλωβίστηκαν μαθητές σε σχολείο
Διακοπές κυκλοφορίας σε Αλεξανδρούπολη και Νίψα – Προειδοποίηση για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ημέρες
Η κακοκαιρία πλήττει από το πρωί της Πέμπτης τη Θράκη, με ισχυρούς ανέμους και έντονες βροχοπτώσεις να δημιουργούν προβλήματα στις μετακινήσεις. Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν συστάσεις στους πολίτες για αυξημένη προσοχή και αποφυγή παραποτάμιων περιοχών, καθώς και σημείων όπου παρατηρείται συσσώρευση υδάτων.
Σύμφωνα με το e-evros.gr, στον νομό Έβρου σημειώθηκαν διακοπές κυκλοφορίας στην παλιά Εθνική Οδό, στο ύψος του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, καθώς και στην περιοχή της Νίψας, λόγω πλημμυρικών φαινομένων. Προβλήματα καταγράφηκαν και στον οικισμό Απαλού, όπου όμβρια ύδατα κάλυψαν τμήματα του οδικού δικτύου και κοινόχρηστους χώρους.
Παράλληλα, μαθητές εγκλωβίστηκαν στο δημοτικό σχολείο του Απαλού και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους, σύμφωνα με το pameevro.gr. Η περιοχή έχει αντιμετωπίσει και στο παρελθόν αντίστοιχα φαινόμενα, με τα νερά να προκαλούν σοβαρά προβλήματα στον οικισμό.
Παράλληλα, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, τέθηκε απαγόρευση απόπλου για το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη. Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού, από το απόγευμα της Κυριακής αυξάνονται οι πιθανότητες για πολύ έντονη χιονόπτωση στον Έβρο, με τα φαινόμενα να ενδέχεται να συνεχιστούν και τη Δευτέρα.
