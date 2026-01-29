Ανάρτηση Λιότσιου για την τραγωδία στη Βιολάντα: Είχαν γίνει στις εγκαταστάσεις έλεγχοι μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ;

Τη δική του εκδοχή για την τραγωδία στη Βιολάντα δίνει ο αντιπύραρχος που είχε συντάξει το πόρισμα που οδήγησε στην καταδίκη των υπευθύνων για τη φωτιά στο Μάτι





Μια διαφορετική διάσταση στους λόγους που οδήγησαν στη διαρροή αερίου από την οποία προκλήθηκε η έκρηξη και φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα με τις πέντε νεκρές εργάτριες δίνει ο αντιπύραρχος Δημήτρης Λιότσιος , ο οποίος είχε συντάξει το πόρισμα που οδήγησε στην καταδίκη των υπευθύνων για τη φωτιά στο Μάτι Ο κ. Λιότσιος θέτει το ερώτημα αν στις εγκαταστάσεις της Βιολάντα είχαν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ, παραθέτοντας, μάλιστα, και φωτογραφίες από την περιοχή τον Σεπτέμβριο του 2023.Κατά τον κ. Λιότσιο «μια τέτοια συσσώρευση υδάτων και η μακροχρόνια επαφή των εξωτερικών τουλάχιστον υποδομών με στάσιμα και επιφανειακά ύδατα δεν μπορεί να αποκλειστεί πως δύναται να επηρέασαν και τις σωληνώσεις υγραερίου που βρίσκονται εγκατεστημένες τόσο στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης, όσο και στο υπέδαφος»Όπως υποστηρίζει «η παρατεταμένη έκθεση τους σε υγρασία, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, θα πρέπει να ελεγχθεί αν και σε ποιο βαθμό επιτάχυνε φαινόμενα διάβρωσης στα μεταλλικά στοιχεία των σωληνώσεων» καθώς «μια τέτοια διάβρωση εκδηλώνεται σταδιακά με αλλοίωση της επιφανειακής στρώσης, την οξείδωση του βασικού μετάλλου και την τοπική μείωση του πάχους των τοιχωμάτων των σωλήνων».«Αυτή η διάβρωση ενδέχεται να υποβαθμίσει την μηχανική αντοχή και την στεγανότητα του δικτύου μεταφοράς υγραερίου με φυσική συνέπεια τον κίνδυνο διαρροών» προσθέτει ο εμπειρογνώμονας.Έγιναν στις εγκαταστάσεις ΒΙΟΛΑΝΤΑ οι απαραίτητοι έλεγχοι απο την εταιρεία μετά την κακοκαιρία ΝΤΑΝΙΕΛ;Η κακοκαιρία Ντάνιελ, τον Σεπτέμβριο του 2023 προκάλεσε βιβλικές καταστροφές στην περιοχή των Τρικάλων με τον ποταμό Ληθαίο να υπερχειλίζει και να πλημμυρίζει κατοικίες και επιχειρήσεις.Οι εγκαταστάσεις της εταιρείας Βιολάντα φαίνεται να είχαν πληγεί από το φαινόμενο, τουλάχιστον στους εξωτερικούς της χώρους.Μία τέτοια συσσώρευση υδάτων και η μακροχρόνια επαφή των εξωτερικών τουλάχιστον υποδομών με στάσιμα και επιφανειακά ύδατα δεν μπορεί να αποκλειστεί πως δύναται να επηρέασαν και τις σωληνώσεις υγραερίου που βρίσκονται εγκατεστημένες τόσο στον εξωτερικό χώρο της επιχείρησης, όσο και στο υπέδαφος.

Η παρατεταμένη έκθεση τους σε υγρασία, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, θα πρέπει να ελεγχθεί αν και σε ποιο βαθμό επιτάχυνε φαινόμενα διάβρωσης στα μεταλλικά στοιχεία των σωληνώσεων.

Μία τέτοια διάβρωση εκδηλώνεται σταδιακά με αλλοίωση της επιφανειακής στρώσης, την οξείδωση του βασικού μετάλλου και την τοπική μείωση του πάχους των τοιχωμάτων των σωλήνων.



Αυτή η διάβρωση ενδέχεται να υποβαθμίσει την μηχανική αντοχή και την στεγανότητα του δικτύου μεταφοράς υγραερίου με φυσική συνέπεια τον κίνδυνο διαρροών.



Είναι αυτονόητο πως ένας τέτοιος βαθμός διάβρωσης συνιστά σοβαρότατο παράγοντα επικινδυνότητας και απαιτεί λεπτομερή έλεγχο της κατάστασης του δικτύου.



Η εικόνα και το εύρος της διάβρωσης των σωληνώσεων στην υπό έρευνα επιχείρηση, συνηγορούν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.



Εφόσον διαπιστωθεί από το βιβλίο συμβάντων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι όντως η επιχείρηση είχε πληγεί από πλημμυρικό φαινόμενο, τότε θα πρέπει να ερευνηθεί αν μετά την υποχώρηση των υδάτων, η εταιρεία εκτέλεσε τους απαραίτητους ελέγχους, όχι μόνο στο επιφανειακό μέρος του δικτύου, αλλά και σε αυτό που βρισκόταν κάτω από την επιφάνεια.



Θα πρέπει επίσης να εξακριβωθεί πόσες φορές επαναλήφθηκε αυτός ο έλεγχος (αν και εφόσον πραγματοποιήθηκε έστω μία φορά), καθώς είναι αυτονόητο πως η διαδικασία της διάβρωσης είναι διαρκής, συνεχής και φυσική.



Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο θα πρέπει να εξεταστεί ενδελεχώς καθώς δύναται να δώσει πιθανές απαντήσεις για τον λόγο τέτοιου εύρους διάβρωσης αλλά και διότι, αν επιβεβαιωθεί θα ενεργοποιήσει μία σειρά ελέγχων και σε άλλες εγκαταστάσεις που μπορεί να έχουν υποστεί παρόμοιες συνθήκες αλλοιώσεων στο δίκτυο τους.



(Οι φωτο ειναι απο το εργοστασιο Δερμισης,η Βιολαντα ειναι απεναντι, αποτυπωνουμε την τοτε κατασταση).