Τραγωδία στα Τρίκαλα: Έλιωσε μέχρι και ο χάλυβας από τη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα - Τα ερωτήματα για την τραγωδία

Πηγή: ΕΡΤ

Πηγή: ΕΡΤ



Θρήνος για την Βασιλική, την Έλενα, τη Σταυρούλα

Το πρώτο θύμα που έχει αναγνωριστεί είναι η

42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, μ

ητέρα δύο παιδιών και ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία, μιας και στο παρελθόν είχε κομμωτήριο στην περιοχή, πριν αρχίσει να εργάζεται στη συγκεκριμένη μονάδα.



Στα θύματα περιλαμβάνονται η 45χρονη Έλενα Κατσαρού από το χωριό Γλίνος και η Σταυρούλα Μπουκοβάλα από την Καρδίτσα. Και οι τρεις γυναίκες, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ήταν μανάδες μικρών παιδιών.

Η Βασιλική Σκαμπαρδώνη

Το δεύτερο θύμα που έχει γίνει γνωστό είναι η Έλενα Κατσαρού. Η 45χρονη γυναίκα ήταν από το χωριό Γλίνος και ήταν παντρεμένη.

Όλες σοροί που έχουν ανασυρθεί από τα ερείπια μεταφέρονται στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας, όπου οι συγγενείς δίνουν δείγμα DNA προκειμένου να γίνει επισήμως η ταυτοποίησή τους.





Η απορία γύρω από τα αίτια και τα σενάρια



Η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη, και τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές περιλαμβάνουν τεχνικές βλάβες, ελαττώματα στις υποδομές ή ακόμα και ανθρώπινο λάθος. Παρά τη διαρκή προσπάθεια αποσαφήνισης των αιτίων, οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι η έκρηξη ήταν αρκετά ισχυρή για να προκαλέσει τόσο εκτεταμένη ζημιά και να αφήσει πίσω της ανθρώπινες τραγωδίες.



Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, δήλωσε ότι θα συνεχιστεί η συνεργασία με τις εισαγγελικές αρχές και ότι οι έρευνες θα διεξαχθούν μέχρι τέλους για να διασφαλιστεί η πλήρης διαλεύκανση των γεγονότων. Τα κόμματα της χώρας εξέφρασαν τη θλίψη τους για τα θύματα, ενώ ο Δήμαρχος Τρικκαίων πρότεινε να κηρυχθεί τριήμερο δημοτικό πένθος σε ένδειξη σεβασμού προς τα θύματα.





Πάνω από 1.000 βαθμοί στο εργοστάσιο

Βίντεο από την κατάσβεση και την απομάκρυνση χαλασμάτων από το σημείο:

Πώς έγινε η τραγωδία

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4:00 π.μ. και έκαψε πτέρυγα του εργοστασίου. Πέντε λεπτά πριν από τις 4 τα ξημερώματα, είχε προηγηθεί

στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου του εργοστασίου που βρίσκεται στην εθνική οδό Τρικάλων-Καρδίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η

από την οποία προκλήθηκε η μεγάλη φωτιά στις εγκαταστάσεις, σημειώθηκε στο κέντρο του εργοστασίου. Οι νεκρές εργαζόμενες βρέθηκαν στο υπόγειο του εργοστασίου, πολύ κοντά η μία στην άλλη μετά την έκρηξη.





Είχαν γίνει έλεγχοι στη βιομηχανία το καλοκαίρι



Βιολάντα: Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε