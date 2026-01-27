Τραγωδία στα Τρίκαλα: Έλιωσε μέχρι και ο χάλυβας από τη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα - Τα ερωτήματα για την τραγωδία
Τραγωδία στα Τρίκαλα: Έλιωσε μέχρι και ο χάλυβας από τη φωτιά στο εργοστάσιο της Βιολάντα - Τα ερωτήματα για την τραγωδία
Βασικό σενάριο που εξετάζεται αυτό της «βίαιης έκρηξης» - Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έχει ήδη μεταβεί στο σημείο και συλλέγει καταθέσεις
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την έκρηξη που σημειώθηκε στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, με αποτέλεσμα τον θάνατο τεσσάρων γυναικών και τον εντοπισμό μίας ακόμη αγνοούμενης. Η φωτιά προκλήθηκε για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ενώ η Πυροσβεστική και οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποσαφηνίσουν τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού συμβάντος.
Η τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας, όταν η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 4:00 στη πτέρυγα της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» στα Τρίκαλα. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, προηγήθηκε ισχυρή έκρηξη, η οποία συνέβαλε στην κατάρρευση του μεγαλύτερου μέρους του εργοστασίου και άφησε πέντε γυναίκες εγκλωβισμένες μέσα. Από τις 13 εργαζόμενες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο εργοστάσιο, οι οκτώ καταφέρανε να απομακρυνθούν με ασφάλεια, ενώ οι πέντε γυναίκες αγνοούνταν και αναζητούνταν αμέσως μετά το συμβάν.
Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έχει ήδη μεταβεί στο σημείο και συλλέγει καταθέσεις από τους εργαζόμενους που κατάφεραν να σωθούν, προκειμένου να ρίξει φως στο γεγονός.
Παράλληλα, δύο πραγματογνώμονες έχουν οριστεί από την Αθήνα για να διερευνήσουν τις συνθήκες της έκρηξης, με έναν ηλεκτρολόγο μηχανικό, έναν χημικό μηχανικό και έναν πυροτεχνουργό να αναλαμβάνουν την ανάλυση των αιτίων.
Η Βασιλική, η Έλενα και η Σταυρούλα ήταν στην παραγωγή όταν σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη και δεν επέστρεψαν ποτέ σπίτι τους. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι γυναίκες λίγες ώρες πριν την τραγωδία διασκέδαζαν μαζί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της εταιρείας.
Εν τω μεταξύ, το STAR δημοσίευσε την τελευταία φωτογραφία των τριών γυναικών.
Συνεχιζόμενες έρευνες και εμπλοκή των αρχώνΗ Πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ, με τη συνδρομή μηχανημάτων έργου, συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό της πέμπτης γυναίκας που παραμένει αγνοούμενη. Μέχρι στιγμής, έχουν εντοπιστεί και ταυτοποιηθεί τέσσερις σοροί, ενώ οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για την αιτία της έκρηξης.
Ανθρώπινες τραγωδίες και σοκ στην τοπική κοινωνίαΗ τοπική κοινωνία των Τρικάλων βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, καθώς η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που ακούστηκε σε γειτονικά χωριά. Η τραγωδία συγκλόνισε τους κατοίκους, και οι συγγενείς των θυμάτων έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος για να μάθουν για την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων. Η εταιρεία «Βιολάντα» εξέφρασε τη βαθιά οδύνη της και δεσμεύτηκε να στηρίξει τις οικογένειες των θυμάτων.
Όταν έγινε η έκρηξη στη βάρδια προβλέπονταν 30 άτομα. Ωστόσο όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, λόγω της εκδήλωσης για την κοπή της πίτας ο διευθυντής μείωσε τον αριθμό των εργαζόμενων σε 12.
Το πρώτο θύμα που έχει αναγνωριστεί είναι η 42χρονη Βασιλική Σκαμπαρδώνη, από το Γαρδίκι Τρικάλων, μητέρα δύο παιδιών και ιδιαίτερα γνωστή στην τοπική κοινωνία, μιας και στο παρελθόν είχε κομμωτήριο στην περιοχή, πριν αρχίσει να εργάζεται στη συγκεκριμένη μονάδα.
Στον τόπο της τραγωδίας βρέθηκε κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο έλαβε καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τι συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την έκρηξη. Ως βασικό σενάριο εξετάζεται αυτό της «βίαιης έκρηξης»: Να υπήρξε, δηλαδή, διαρροή προπανίου που δεν ανιχνεύτηκε και με τη βοήθεια σπινθήρα (θα μπορούσε να ήταν ακόμη και από το άναμμα ενός διακόπτη) να προκλήθηκε η έκρηξη. Η φωτιά ακολούθησε ως συνέπεια. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, με βασικό γιατί δεν ανιχνεύτηκε το αέριο, αν υπήρχαν τέτοιοι ανιχνευτές στο χώρο και εν λειτουργία, πότε ελέγχθηκε η επάρκεια των συστημάτων.
Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της φονικής έκρηξης:
Αναλυτικά όσα είπε ο κ. Αρμάγος: «Είχαμε επισκεφθεί το συγκεκριμένο εργοστάσιο το καλοκαίρι του 2025 έπειτα από δικό μας αίτημα, προκειμένου να διαπιστώσουμε αν τηρούνται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, σε έναν γενικότερο έλεγχο που θέλαμε να κάνουμε. Κατά την επίσκεψη μας εντοπίσαμε ζητήματα και κάναμε συγκεκριμένες παρατηρήσεις κυρίως σε ό,τι αφορά τις εξόδους διαφυγής και το σύστημα ανίχνευσης πιθανόν διαρροών υγραερίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους. Εμείς καταγράψαμε και επισημάναμε τα προβλήματα που διαπιστώσαμε εκείνη τη στιγμή. Από κει και πέρα δεν ξέρω τι ακολούθησε. Γενικότερα ως εργατικό κέντρο επιδιώκουμε τη διενέργεια τακτικών ελέγχων, ωστόσο τις περισσότερες φορές, μας επιτρέπεται να φτάνουμε μέχρι την είσοδο των εγκαταστάσεων». Το ερώτημα, βεβαίως, είναι πότε έγιναν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες βιομηχανίας και την Πυροσβεστική.
Θρήνος για την Βασιλική, την Έλενα, τη Σταυρούλα
Η απορία γύρω από τα αίτια και τα σενάρια
Πάνω από 1.000 βαθμοί στο εργοστάσιο
Στον τόπο της τραγωδίας βρέθηκε κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, το οποίο έλαβε καταθέσεις από τους εργαζόμενους που σώθηκαν από την πυρκαγιά, προκειμένου να συλλέξει πληροφορίες για το τι συνέβη και να δώσει απαντήσεις στις αιτίες που προκάλεσαν την έκρηξη. Ως βασικό σενάριο εξετάζεται αυτό της «βίαιης έκρηξης»: Να υπήρξε, δηλαδή, διαρροή προπανίου που δεν ανιχνεύτηκε και με τη βοήθεια σπινθήρα (θα μπορούσε να ήταν ακόμη και από το άναμμα ενός διακόπτη) να προκλήθηκε η έκρηξη. Η φωτιά ακολούθησε ως συνέπεια. Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά, με βασικό γιατί δεν ανιχνεύτηκε το αέριο, αν υπήρχαν τέτοιοι ανιχνευτές στο χώρο και εν λειτουργία, πότε ελέγχθηκε η επάρκεια των συστημάτων.
Βίντεο από την κατάσβεση και την απομάκρυνση χαλασμάτων από το σημείο:
Πώς έγινε η τραγωδίαΗ φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 4:00 π.μ. και έκαψε πτέρυγα του εργοστασίου. Πέντε λεπτά πριν από τις 4 τα ξημερώματα, είχε προηγηθεί ισχυρή έκρηξη στο υπόγειο του κεντρικού κτηρίου του εργοστασίου που βρίσκεται στην εθνική οδό Τρικάλων-Καρδίτσας.
Είχαν γίνει έλεγχοι στη βιομηχανία το καλοκαίριΠαράλληλα, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, Δημήτρης Αρμάγος μίλησε στο protothema.gr λέγοντας πως το περασμένο καλοκαίρι είχαν γίνει έλεγχοι στη βιομηχανία και από τη μεριά τους έκαναν συγκεκριμένες παρατηρήσεις κυρίως σε ό,τι αφορά τις εξόδους διαφυγής και το σύστημα ανίχνευσης πιθανόν διαρροών υγραερίου που χρησιμοποιείται στους φούρνους.
Βιολάντα: Μοναδικό μας μέλημα είναι να σταθούμε δίπλα στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε
