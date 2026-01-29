Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι στην Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
Καιρός Κακοκαιρία Αττική Βροχή Χαλάζι

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι στην Αττική

Δείτε ποιες άλλες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι στην Αττική
1 ΣΧΟΛΙΟ
Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Τετάρτη (28-01-26) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν μεταβολές από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (29-01-26):

α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.

β. στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.

γ. στη Θράκη μέχρι το βράδυ.

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.

Κλείσιμο
Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).

Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης