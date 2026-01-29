H κυβερνοασφάλεια εντάσσεται στο πεδίο της διαχείρισης ρίσκου, της επιχειρησιακής συνέχειας και της θεσμικής ευθύνης σε επίπεδο αποφάσεων.
Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι στην Αττική
Δείτε ποιες άλλες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία
Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε την Τετάρτη (28-01-26) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.
Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν μεταβολές από το αρχικό δελτίο.
Πιο συγκεκριμένα ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται σήμερα Πέμπτη (29-01-26):
α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά μέχρι τις μεσημβρινές ώρες.
β. στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.
γ. στη Θράκη μέχρι το βράδυ.
δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.
ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.
Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr).
Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.
