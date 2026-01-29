Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας Kristin: Βρέχει ήδη στην Αττική, live η πορεία των καταιγίδων, πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ
Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας Kristin: Βρέχει ήδη στην Αττική, live η πορεία των καταιγίδων, πορτοκαλί προειδοποίηση από την ΕΜΥ
Τι αναφέρει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Νέο κύμα κακοκαιρίας περιμένουμε το Σαββατοκύριακο
Με βροχές τόσο στην Αττική όσο και σε άλλες περιοχές έχει ξεκινήσει από το πρωί της Πέμπτης η επέλαση της κακοκαιρίας Kristin για την οποία η ΕΜΥ έχει εκδώσει πορτοκαλί συναγερμό.
Ειδικά για την Αττική το ισχυρότερο πέρασμα της Kristin αναμένεται προς το μεσημέρι και για κάποιες ώρες. «Οι περισσότερες βροχές αναμένονται κοντά στο μεσημέρι και το απόγευμα ενώ δεν αποκλείονται και καταιγίδες» σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Ο ίδιος ζήτησε προσοχή καθώς, όπως είπε, «δεν αποκλείεται κοντά στη θάλασσα ή τα βουνά να έχουμε και πλημμυρικά επεισόδια»
Σε έκτακτο δελτίο, η ΕΜΥ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις σε σχεδόν όλη τη χώρα.
Δείτε ΕΔΩ που βρέχει αυτή την ώρα
Σταδιακά θα επηρεαστεί η ανατολική Μακεδονία, περισσότερο την περιοχή της Θράκης και όλο το ανατολικό Αιγαίο. Εν τω μεταξύ, οι συνθήκες ευνοούν και τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική.
Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας
Τα φαινόμενα θα κοπάσουν την Παρασκευή, ωστόσο περιμένουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές σε όλη τη χώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας προβλέπεται για τη Πέμπτη (29-01-26) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.
Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Ειδικά για την Αττική το ισχυρότερο πέρασμα της Kristin αναμένεται προς το μεσημέρι και για κάποιες ώρες. «Οι περισσότερες βροχές αναμένονται κοντά στο μεσημέρι και το απόγευμα ενώ δεν αποκλείονται και καταιγίδες» σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Ο ίδιος ζήτησε προσοχή καθώς, όπως είπε, «δεν αποκλείεται κοντά στη θάλασσα ή τα βουνά να έχουμε και πλημμυρικά επεισόδια»
Σε έκτακτο δελτίο, η ΕΜΥ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις σε σχεδόν όλη τη χώρα.
Δείτε ΕΔΩ που βρέχει αυτή την ώρα
Σταδιακά θα επηρεαστεί η ανατολική Μακεδονία, περισσότερο την περιοχή της Θράκης και όλο το ανατολικό Αιγαίο. Εν τω μεταξύ, οι συνθήκες ευνοούν και τη μεταφορά σκόνης από την Αφρική.
Δείτε live την πορεία της κακοκαιρίας
Τα φαινόμενα θα κοπάσουν την Παρασκευή, ωστόσο περιμένουμε ένα νέο κύμα κακοκαιρίας με βροχές σε όλη τη χώρα μέσα στο Σαββατοκύριακο.
Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥΠορτοκαλί προειδοποίηση
Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας προβλέπεται για τη Πέμπτη (29-01-26) με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.
Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Αύριο Πέμπτη (29-01-26)
α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες
β. στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα
γ. στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ
δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα
ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.
Σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι η κακοκαιρία κινείται σταδιακά ανατολικά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται με ενισχυμένους ανέμου, χαλαζοπτώσεις και πολλούς κεραυνούς.
Από την κακοκαιρία αναμένεται να πληγούν περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, τα νησιά του Ιονίου, από την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο.
Το μεσημέρι της Πέμπτης θα επηρεαστεί και η Αττική από την κακοκαιρία. Σταδιακά θα επηρεαστεί η ανατολική Μακεδονία, περισσότερο την περιοχή της Θράκης και όλο το ανατολικό Αιγαίο. Η κακοκαιρία θα εξασθενίσει μέσα στην Παρασκευή.
Ωστόσο, Σάββατο προς Κυριακή αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας, που πιθανότατα θα μας επηρεάσει με περισσότερες βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια τα προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας μπορεί να σημειωθούν σε περιοχές του Ιονίου, της Ηπείρου, της δυτικής Πελοποννήσου, της Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας, της Θράκης, του βόρειου και του ανατολικού Αιγαίου.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο Πέλαγος θα πνέουν από 5 έως 7 μποφόρ κοντά στην Κέρκυρα και 8 με 9 μποφόρ κοντά στη Ζάκυνθο.
«Το βαρομετρικό χαμηλό που ονομάστηκε Kristin και θα μας επηρεάσει από σήμερα το βράδυ, σχετίζεται με ισχυρό καιρικό σύστημα στη δυτική και κεντρική Μεσόγειο.
Δεν πήρε αυτό το όνομα από την Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) αλλά από το Πορτογαλικό Ινστιτούτο της Θάλασσας και της Ατμόσφαιρας (IPMA -Instituto Português do Mar e da Atmosfera) όταν το φαινόμενο ενισχύθηκε και κρίθηκε ότι θα προκαλούσε σημαντική κακοκαιρία στην περιοχή» αναφέρει ο μετεωρολόγος.
Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.
Τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στα πελάγη.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.
Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο, πρόσκαιρα το μεσημέρι στην Αττική, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ στη Θράκη και από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.
Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα από τα δυτικά σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως και τις μεσημβρινές ώρες και στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.
Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς στο νότιο Ιόνιο έως 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από 03 έως 10 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά έως και τις μεσημβρινές ώρες στην κεντρική Στερεά.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά στα νότια έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι-απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και βαθμιαία έως 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και τοπικά στην Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ. Από τη νύχτα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι καταιγίδες πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές. Από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ. Από το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βορειδυτικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.
α. στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική και κεντρική Στερεά από νωρίς το πρωί έως και τις μεσημβρινές ώρες
β. στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα
γ. στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ
δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα
ε. στην Αττική πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες.
Τι λένε οι μετεωρολόγοι
Σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ο Θοδωρής Κολυδάς σημειώνει ότι η κακοκαιρία κινείται σταδιακά ανατολικά, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται με ενισχυμένους ανέμου, χαλαζοπτώσεις και πολλούς κεραυνούς.
Από την κακοκαιρία αναμένεται να πληγούν περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, τα νησιά του Ιονίου, από την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική και τη νότια Πελοπόννησο.
Το μεσημέρι της Πέμπτης θα επηρεαστεί και η Αττική από την κακοκαιρία. Σταδιακά θα επηρεαστεί η ανατολική Μακεδονία, περισσότερο την περιοχή της Θράκης και όλο το ανατολικό Αιγαίο. Η κακοκαιρία θα εξασθενίσει μέσα στην Παρασκευή.
Ωστόσο, Σάββατο προς Κυριακή αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας, που πιθανότατα θα μας επηρεάσει με περισσότερες βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια τα προβλήματα λόγω της κακοκαιρίας μπορεί να σημειωθούν σε περιοχές του Ιονίου, της Ηπείρου, της δυτικής Πελοποννήσου, της Αιτωλοακαρνανίας, Φωκίδας και Ευρυτανίας, της Θράκης, του βόρειου και του ανατολικού Αιγαίου.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο Πέλαγος θα πνέουν από 5 έως 7 μποφόρ κοντά στην Κέρκυρα και 8 με 9 μποφόρ κοντά στη Ζάκυνθο.
«Το βαρομετρικό χαμηλό που ονομάστηκε Kristin και θα μας επηρεάσει από σήμερα το βράδυ, σχετίζεται με ισχυρό καιρικό σύστημα στη δυτική και κεντρική Μεσόγειο.
Δεν πήρε αυτό το όνομα από την Ελληνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) αλλά από το Πορτογαλικό Ινστιτούτο της Θάλασσας και της Ατμόσφαιρας (IPMA -Instituto Português do Mar e da Atmosfera) όταν το φαινόμενο ενισχύθηκε και κρίθηκε ότι θα προκαλούσε σημαντική κακοκαιρία στην περιοχή» αναφέρει ο μετεωρολόγος.
Η πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα Πέμπτη 29/1ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Πρόσκαιρη επιδείνωση του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις, κυρίως στη δυτική Ελλάδα και την ανατολική νησιωτική χώρα.
Τοπικά θυελλώδεις νότιοι άνεμοι στα πελάγη.
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.
Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο, πρόσκαιρα το μεσημέρι στην Αττική, από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ στη Θράκη και από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής και της βόρειας ηπειρωτικής χώρας.
Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.
Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς και θα εξασθενήσουν.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 15 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στη Θράκη από τις μεσημβρινές ώρες μέχρι το βράδυ.
Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα από τα δυτικά σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως και τις μεσημβρινές ώρες και στη δυτική Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες μέχρι αργά το απόγευμα.
Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.
Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς στο νότιο Ιόνιο έως 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 και στο εσωτερικό της Ηπείρου από 03 έως 10 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά έως και τις μεσημβρινές ώρες στην κεντρική Στερεά.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και τοπικά στα νότια έως 8 μποφόρ. Από το απόγευμα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι-απόγευμα σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 και βαθμιαία έως 8 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 και τοπικά στην Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές. Καταιγίδες προβλέπονται αρχικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και από το απόγευμα και στα Δωδεκάνησα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.
Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ. Από τη νύχτα στα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς και θα εξασθενήσουν.
Θερμοκρασία: Από 13 έως 19 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι καταιγίδες πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές. Από το απόγευμα αναμένεται βελτίωση.
Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 6 με 7 μποφόρ. Από το βράδυ θα στραφούν σε δυτικούς 5 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι βορειδυτικοί πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 12 βαθμούς Κελσίου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα