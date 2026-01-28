Γυναίκες έκλεψαν κόσμημα αξίας από κοσμηματοπωλείο στο Αγρίνιο
Κλοπή σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου, σε κεντρικό κοσμηματοπωλείο στο Αγρίνιο, όταν τέσσερις γυναίκες Ρομά αφαίρεσαν κόσμημα αξίας από τη βιτρίνα του καταστήματος, με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο ιδιοκτήτης του κοσμηματοπωλείου, οι γυναίκες εισήλθαν στον χώρο προσποιούμενες τις πελάτισσες και, εκμεταλλευόμενες τη στιγμή που το προσωπικό απασχολήθηκε, απέσπασαν ένα γυναικείο κολιέ από τη βιτρίνα.

Η ενέργειά τους, ωστόσο, έγινε άμεσα αντιληπτή από τους εργαζομένους του καταστήματος, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Κατά την επέμβαση των αστυνομικών, συνελήφθη αρχικά μία από τις εμπλεκόμενες γυναίκες, ενώ ακολούθησαν οι συλλήψεις και των υπολοίπων, έπειτα από αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Οι τέσσερις γυναίκες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, ενώ διενεργείται προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και την απόδοση τυχόν επιπλέον ευθυνών.
