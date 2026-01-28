Έσπασαν τα ισόβια για τον δολοφόνο της 43χρονης εν διαστάσει συζύγου του στην Σωτηρίτσα Λάρισας
Το Εφετείο αποφάσισε να εκτιθεί η ποινή στην ψυχιατρική πτέρυγα του καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού.
Αναγνωρίζοντας μειωμένο καταλογισμό, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας επέβαλε στον 59χρονο δολοφόνο της εν διαστάσει συζύγου του στη Σωτηρίτσα ποινή κάθειρξης 13 ετών και δύο μηνών.
Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το Εφετείο αποφάσισε να εκτιθεί η ποινή στην ψυχιατρική πτέρυγα του καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού.
Το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση για τον άνδρα που το 2021, σε καφετέρια στην Σωτηρίτσα, στα παράλια της Αγιάς, πυροβόλησε και σκότωσε με ένα πιστόλι κατασκευής του 1915 και οκτώ σφαίρες την εν διαστάσει 43χρονη σύζυγό του.
Πρωτοδίκως, ο 59χρονος είχε κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και του είχε επιβληθεί ισόβια κάθειρξη.
Ήταν τον Αύγουστο του 2021 όταν ο δράστης είχε εισβάλει οπλισμένος στην ταβέρνα του αδελφού της συζύγου του στην Σωτηρίτσα και την πυροβόλησε εν ψυχρώ. Τότε επιχείρησε να διαφύγει αλλά ακινητοποιήθηκε και αφοπλίστηκε.
Τον Νοέμβριο του 2022 καταδικάστηκε σε ποινή ισόβιας κάθειρξης χωρίς να του αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Τότε η εισαγγελέας είχε απορρίψει τον βασικό ισχυρισμό του πως οδηγήθηκε στη δολοφονία εξαιτίας της εύθραυστης ψυχικής του υγείας.
Νωρίτερα, στην απολογία του, ο 54χρονος είχε πει ότι η σύζυγός του αδιαφορούσε για τον ίδιο και τα παιδιά τους: «Το μόνο που ήθελε ήταν να πάει στη Σωτηρίτσα. Ήταν πονηρή και ό,τι ήθελε να κάνει, το έλεγε μέσω των παιδιών. Δεν προσέφερε στο σπίτι. Την ημέρα του εγκλήματος την άκουσα να μαλώνει με την μάνα της για την εξωσυζυγική σχέση της. Τη ρώτησα “τι είναι αυτά που ακούω, δεν ντρέπεσαι” και μου είπε “άι γ__ και εσύ και τα παιδιά”. Πήγα και πήρα το όπλο από το αυτοκίνητο και ξεκίνησα να ηχογραφώ όσα έγιναν. Με θύμωνε ο εγωισμός και ο παραλογισμός της. Εγώ δεν της χάλαγα χατίρι».
Ο συζυγοκτόνος είχε πει ότι το θύμα είχε εραστή στη Σωτηρίτσα και την κάλυπτε ο αδελφός της. Συνεχίζοντας απέδωσε το έγκλημα στην εύθραυστη ψυχική του υγεία λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εάν ήμουν καλά, δεν θα την σκότωνα και δεν θα έκανα κακό στην οικογένειά μου. Όταν μάλωνε στην ταβέρνα με την πεθερά μου για τον εραστή της, την άκουσα εγώ και ο γιος μου . Ο γιος μου ήταν στην πίσω αυλή της ταβέρνας και, πιστεύω ότι, άκουγε τα πάντα. Τον λόγο που την σκότωσα δεν τον ξέρω ούτε εγώ. Λυπάμαι για όσα έγιναν και λέω την αλήθεια. Η αλήθεια είναι πως ήταν αδιάφορη για όλα. Είχα επιδιώξει να βρω το κινητό του εραστή της και δεν μου το έδιναν. Τον έβλεπε τα καλοκαίρια και τις γιορτές. Τα καλοκαίρια μετά το 2018 καθόταν τρεις μήνες στο χωριό. Δεν με ενδιέφερε που είχε σχέση, αλλά η αδιαφορία της για τα παιδιά. Όταν την πυροβόλησα, δεν είχα τον έλεγχο των πράξεών μου. Είχε πέσει σεντόνι, δεν θυμάμαι πολλά πράγματα».
