Σε κρίσιμη κατάσταση πεζή που παρασύρθηκε από μηχανή στη Θεσσαλονίκη
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι Διασώστες του ΕΚΑΒ
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μια γυναίκα που παρασύρθηκε το απόγευμα της Τετάρτης από μηχανή στην περιοχή της Καλλαμαρίας στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες το τροχαίο συνέβη επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου, όταν η μοτοσικλέτα παρέσυρε την γυναίκα που ήταν πεζή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.
Η γυναίκα υπέστη σοβαρό τραυματισμό, ενώ ο αναβάτης της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε ελαφρύτερα, βρισκόμενος ωστόσο σε σταθερή κλινική κατάσταση.
Όπως αναφέρει το thestival.gr στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι Διασώστες του ΕΚΑΒ, εφαρμόζοντας προνοσοκομειακή φροντίδα και εξειδικευμένη υποστήριξη, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης πολυτραυματία. Η πεζή γυναίκα αντιμετωπίστηκε επί τόπου, διασωληνώθηκε από την ιατρό της Κινητής Ιατρικής Μονάδας του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης και σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά πριν τη διακομιδή της.
Για τη συνολική διαχείριση του συμβάντος κινητοποιήθηκαν δύο συμβατικά ασθενοφόρα, μία Κινητή Ιατρική Μονάδα και μία μοτοσικλέτα ταχείας επέμβασης του ΕΚΑΒ, με τη συμμετοχή συνολικά επτά διασωστών και ενός ιατρού.
