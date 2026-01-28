Νεκρή πεζή στη Λάρισα, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος

Την τελευταία της πνοή άφησε πεζή που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Λάρισα.

Η πεζή βρισκόταν στην περιοχή της Φαλάνης όταν παρασύρθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από το αυτοκίνητο, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε την τραυματία στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών η άτυχη γυναίκα δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία της πνοή.

