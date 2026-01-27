«Όταν οι Παιδικές Κραυγές πνίγονται… Εμείς Δεν Σιωπούμε»: Συνέδριο για την Υπεράσπιση της Παιδικής Αθωότητας

Ιδιαίτερη στιγμή του συνεδρίου αποτέλεσε η προβολή ειδικού βίντεο, στο οποίο καταξιωμένοι ηθοποιοί απηύθυναν προσωπικά μηνύματα υπέρ της προστασίας της παιδικής αθωότητας, μεταφέροντας με συγκίνηση και αλήθεια ένα μήνυμα που αγγίζει ολόκληρη την κοινωνία

Η έναρξη ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, με ένα καλλιτεχνικό βίντεο υπό τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι, θεατρικά δρώμενα και τη συμμετοχή πολυμελούς χορωδίας, δημιουργώντας έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα στο κοινό.







Την παρουσίαση ανέλαβαν οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ, ενώ στα πάνελ που διαμορφώθηκαν συμμετείχαν κορυφαίοι ομιλητές που προσέγγισαν το ζήτημα της παιδικής αθωότητας με γνώση, ευαισθησία, βαθιά αίσθηση ευθύνης και διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές οπτικές, οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω:



Έλενα Ράπτη Εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.



Γιώργος Αυτιάς Ευρωβουλευτής, Δημοσιογράφος



Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το συνέδριο για την Παιδική Αθωότητα με τίτλο: «Όταν οι Παιδικές Κραυγές Πνίγονται… Εμείς Δεν Σιωπούμε», που διοργάνωσε η SK CONGRESS στο κατάμεστο θέατρο Ολύμπια, στην αίθουσα Μαρία Κάλλας, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ της προστασίας των παιδιών και ενάντια στη σιωπή. Η έναρξη ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, με ένα καλλιτεχνικό βίντεο υπό τη μουσική του Μάνου Χατζιδάκι, θεατρικά δρώμενα και τη συμμετοχή πολυμελούς χορωδίας, δημιουργώντας έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα στο κοινό. Ιδιαίτερη στιγμή του συνεδρίου αποτέλεσε η προβολή ειδικού βίντεο, στο οποίο καταξιωμένοι ηθοποιοί απηύθυναν προσωπικά μηνύματα υπέρ της προστασίας της παιδικής αθωότητας, μεταφέροντας με συγκίνηση και αλήθεια ένα μήνυμα που αγγίζει ολόκληρη την κοινωνία. Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση, όταν ο Γιάννης Σαββιδάκης ερμήνευσε το τραγούδι «Το κορίτσι μου κοιμάται», δίνοντας ένα ανθρώπινο και συμβολικό κλείσιμο στη διοργάνωση. Το συνέδριο καλύφθηκε από ενημερωτικές εκπομπές, καθώς και από τα μεγαλύτερα οικονομικά sites και περιοδικά. Την παρουσίαση ανέλαβαν οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ, ενώ στα πάνελ που διαμορφώθηκαν συμμετείχαν κορυφαίοι ομιλητές που προσέγγισαν το ζήτημα της παιδικής αθωότητας με γνώση, ευαισθησία, βαθιά αίσθηση ευθύνης και διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές οπτικές, οι οποίοι αναφέρονται παρακάτω: Έλενα Ράπτη Εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Γιώργος Αυτιάς Ευρωβουλευτής, Δημοσιογράφος

Ελίζα Βόζεμπεργκ Επικεφαλής Ευρωομάδας ΝΔ, Πρόεδρος Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου



Ελεονώρα Μελέτη Ευρωβουλευτής



Σοφία Βούλτεψη Βουλευτής, Δημοσιογράφος



Πέλοψ Λάσκος Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Δικαιοσύνης



Πάνος Σόμπολος Δημοσιογράφος Αστυνομικού Ρεπορτάζ



Ιωάννης Ραχωβίτσας Επίτιμος Υπαρχηγός ΕΛ.ΑΣ.



Αντώνιος Αυγερινός Πρόεδρος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού



Γιώργος Καλλιακμάνης Επίτιμος Πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Δ Αττικής



Γρηγόρης Λέων Ιατροδικαστής, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών



Βασίλειος Μπερτάνος Διευθυντής Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, Ταξίαρχος Ελληνικής Αστυνομίας



Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος Πρόεδρος «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»



Αλέξανδρος Τζεφεράκος Γυναικολόγος, Αντιπρόεδρος ΔΣ Κλινικής ΡΕΑ, Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά



Αλεξάνδρα Σολδάτου Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ



Ντόρα Λεονταρίδου Σύμβουλος Εκπαίδευσης, Μέλος 4/ΜΕΛΟΥΣ ΟΜΑΔΑΣ Ε.ΒΙ.Ε.



Χριστίνα Αντωνοπούλου Δικαστηριακή Ψυχολόγος, Κοινωνιολόγος, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αθηνών



Κάρμεν Ρουγγέρη Ηθοποιός, Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος και Συγγραφέας Παιδικών Βιβλίων



Δημήτρης Μαυροειδής Πρώην Διεθνής Καλαθοσφαιριστής



Γιάννης Σαββιδάκης Τραγουδιστής, Συνθέτης, Στιχουργός, Ηθοποιός



Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Αττικής, όπως η κ. Έρικα Πρεζεράκου Περιφερειακή Σύμβουλος Παιδείας, η κ. Λουκία Κεφαλογιάννη Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα, και η κ. Ελευθερία (Ρίτα) Μωραϊτάκη – Πικρού Αντιπεριφερειάρχης Παρκών, ο κ. Σταύρος Πανούρης, Πρόεδρος IASYS CLINIC και PAN HEALTH GROUP και η σύζυγός του κ. Αργυρώ Πανούρη, ο κ. Νικόλαος Παπάζογλου, Πρόεδρος της PHARMEX, ο κ. Αθανάσιος Αθανασιάδης, Πρόεδρος της ADELCO, o κ. Nικόλαος Παπαζήσης, Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Αποκατάστασης ΘΗΣΕΑΣ, o μετεωρολόγος κ. Τάσος Αρνιακός, Πρόεδροι Εταιρειών, Εφοπλιστές, κορυφαίοι Γιατροί, Επιστήμονες, Επιχειρηματίες, κορυφαίοι αθλητές και Ολυμπιονίκες, ενώ ιδιαίτερη τιμή και συμβολή πρόσφεραν και με την παρουσία τους οι χορηγοί και οι υποστηρικτές του συνεδρίου.







Η SK CONGRESS, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον ρόλο της ως φορέας πρωτοβουλιών που δεν περιορίζονται στη θεωρία, αλλά μετατρέπουν την ευαισθησία σε πράξη και τον προβληματισμό σε δημόσιο διάλογο.