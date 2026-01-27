Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Σύλληψη 49χρονου για κλοπή υλικών αξίας 10.000 ευρώ στην Κέρκυρα
Εντοπίστηκε το μεγαλύτερο μέρος των κλοπιμαίων
Στη σύλληψη ενός 49χρονου που είχε κλέψει από το προαύλιο εταιρείας μεταφορών, βέργες αλουμινίου συνολικής αξίας 10.000 ευρώ προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Κέρκυρα.
Ο 49χρονος το πρωί της Κυριακής 25 Ιανουαρίου έκλεψε από το προαύλιο εταιρείας μεταφορών σε περιοχή της Κέρκυρας, υλικά και βέργες αλουμινίου συνολικής αξίας 10.000 ευρώ.
Ο δράστης εντοπίστηκε μετά από τις αναζητήσεις των αστυνομικών και συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε το μεγαλύτερο μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων, τα οποία αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους.
Η προανάκριση διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, στο πλαίσιο της οποίας κατασχέθηκε το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε ο δράστης κατά την τέλεση της πράξης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.
