Σύλληψη 49χρονου για κλοπή υλικών αξίας 10.000 ευρώ στην Κέρκυρα
ΕΛΛΑΔΑ
Κέρκυρα Κλοπή Αστυνομία

Σύλληψη 49χρονου για κλοπή υλικών αξίας 10.000 ευρώ στην Κέρκυρα

Εντοπίστηκε το μεγαλύτερο μέρος των κλοπιμαίων

Σύλληψη 49χρονου για κλοπή υλικών αξίας 10.000 ευρώ στην Κέρκυρα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη ενός 49χρονου που είχε κλέψει από το προαύλιο εταιρείας μεταφορών, βέργες αλουμινίου συνολικής αξίας 10.000 ευρώ προχώρησαν οι αστυνομικοί στην Κέρκυρα.

Ο 49χρονος το πρωί της Κυριακής 25 Ιανουαρίου έκλεψε από το προαύλιο εταιρείας μεταφορών σε περιοχή της Κέρκυρας, υλικά και βέργες αλουμινίου συνολικής αξίας 10.000 ευρώ.

Ο δράστης εντοπίστηκε μετά από τις αναζητήσεις των αστυνομικών και συνελήφθη το απόγευμα της Δευτέρας. Κατά τη διάρκεια των ερευνών, εντοπίστηκε το μεγαλύτερο μέρος των αφαιρεθέντων αντικειμένων, τα οποία αποδόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό τους.

Η προανάκριση διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κέρκυρας, στο πλαίσιο της οποίας κατασχέθηκε το αυτοκίνητο που χρησιμοποίησε ο δράστης κατά την τέλεση της πράξης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλειας για περιβάλλοντα υψηλών απαιτήσεων

Η ICTS Hellas αποτελεί σημείο αναφοράς στον τομέα των ολοκληρωμένων λύσεων ασφαλείας στην Ελλάδα, με παρουσία σχεδόν τεσσάρων δεκαετιών στη χώρα και υλοποίηση απαιτητικών έργων σε κρίσιμους τομείς, όπως για παράδειγμα σε data centers.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης