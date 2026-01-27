Η συμμετοχή σε ένα έργο τόσο υψηλού κύρους αντανακλά τη βαθιά τεχνογνωσία της εταιρείας και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει διεθνώς.
Συνελήφθησαν τρία άτομα για διακίνηση παράνομων μεταναστών σε Έβρο και Ροδόπη
Συνελήφθησαν τρία άτομα για διακίνηση παράνομων μεταναστών σε Έβρο και Ροδόπη
Επιχείρησαν να μεταφέρουν με αυτοκίνητα 15 παράνομους μετανάστες στο εσωτερικό της χώρας
Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών για διακίνηση παράνομων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης προχώρησε χθες η Αστυνομία.
Πιο συγκεκριμένα, σε οικισμό του Έβρου αστυνομικοί συνέλαβαν το πρωί της Δευτέρας δύο διακινητές, οι οποίοι εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρουν παράνομα στην ενδοχώρα εννέα παράνομους μετανάστες.
Ο οδηγός του οχήματος αρχικά φέρεται να μη συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα.
Τελικά, το αυτοκίνητο βρέθηκε ακινητοποιημένο μετά από εκτροπή σε παρακείμενο χωράφι και οι δράστες συνελήφθησαν.
Ταυτόχρονα, το βράδυ της ίδιας μέρας σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, αστυνομικοί συνέλαβαν έναν διακινητή, ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα έξι παράνομους μετανάστες
Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Σαπών.
Πιο συγκεκριμένα, σε οικισμό του Έβρου αστυνομικοί συνέλαβαν το πρωί της Δευτέρας δύο διακινητές, οι οποίοι εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρουν παράνομα στην ενδοχώρα εννέα παράνομους μετανάστες.
Ο οδηγός του οχήματος αρχικά φέρεται να μη συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα.
Τελικά, το αυτοκίνητο βρέθηκε ακινητοποιημένο μετά από εκτροπή σε παρακείμενο χωράφι και οι δράστες συνελήφθησαν.
Ταυτόχρονα, το βράδυ της ίδιας μέρας σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, αστυνομικοί συνέλαβαν έναν διακινητή, ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα έξι παράνομους μετανάστες
Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Σαπών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα