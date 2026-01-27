Συνελήφθησαν τρία άτομα για διακίνηση παράνομων μεταναστών σε Έβρο και Ροδόπη
Συνελήφθησαν τρία άτομα για διακίνηση παράνομων μεταναστών σε Έβρο και Ροδόπη

Επιχείρησαν να μεταφέρουν με αυτοκίνητα 15 παράνομους μετανάστες στο εσωτερικό της χώρας

Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών για διακίνηση παράνομων μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας σε περιοχές του Έβρου και της Ροδόπης προχώρησε χθες η Αστυνομία.

Πιο συγκεκριμένα, σε οικισμό του Έβρου αστυνομικοί συνέλαβαν το πρωί της Δευτέρας δύο διακινητές, οι οποίοι εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και να μεταφέρουν παράνομα στην ενδοχώρα εννέα παράνομους μετανάστες.

Ο οδηγός του οχήματος αρχικά φέρεται να μη συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και συνέχισε την πορεία του αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε σε οικισμό του Έβρου

Τελικά, το αυτοκίνητο βρέθηκε ακινητοποιημένο μετά από εκτροπή σε παρακείμενο χωράφι και οι δράστες συνελήφθησαν.

Ταυτόχρονα, το βράδυ της ίδιας μέρας σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης, αστυνομικοί συνέλαβαν έναν διακινητή, ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα έξι παράνομους μετανάστες

Το αυτοκίνητο που εντοπίστηκε στη Ροδόπη
Κατασχέθηκαν τα παραπάνω οχήματα και κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους Εισαγγελείς, ενώ την προανάκριση για τις δύο υποθέσεις ενεργούν τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Σουφλίου και Σαπών.

