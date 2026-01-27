Τροχαία σε Λεωφόρο Αθηνών και Κηφισό, πού έχει καθυστερήσεις
Τροχαία σε Λεωφόρο Αθηνών και Κηφισό, πού έχει καθυστερήσεις

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Τροχαία σε Λεωφόρο Αθηνών και Κηφισό, πού έχει καθυστερήσεις
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, το πρωί της Τρίτης, στη Λεωφόρο Αθήνων, στο ύψος της οδού Σιμωνίδη, στο ρεύμα προς Κόρινθο, στην περιοχή του Περιστερίου, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν. Το ατύχημα έχει προκαλέσει σοβαρή δυσχέρεια στην κυκλοφορία.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την αποκατάσταση της ομαλότητας στην περιοχή.

Η κίνηση παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη και οι οδηγοί καλούνται να αποφύγουν τη συγκεκριμένη διαδρομή, εφόσον αυτό είναι εφικτό, προκειμένου να μειωθούν οι καθυστερήσεις.

Νωρίτερα, σημειώθηκε τροχαίο και στη Λ. Κηφισού στο ύψος της οδού Κρεστενής, στο ρεύμα προς Πειραιά, στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Λόγω του τροχαίου, η κίνηση στο σημείο είναι αρκετά αυξημένη.

