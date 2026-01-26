Διακοπές κυκλοφορίας σε Χαλκιδική, Σέρρες και Κιλκίς λόγω έντονης βροχόπτωσης
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαία Κεντρική Μακεδονία Κακοκαιρία

Διακοπές κυκλοφορίας σε Χαλκιδική, Σέρρες και Κιλκίς λόγω έντονης βροχόπτωσης

Οι αποφάσεις της τροχαίας για το οδικό δίκτυο της Κεντρικής Μακεδονίας

Διακοπές κυκλοφορίας σε Χαλκιδική, Σέρρες και Κιλκίς λόγω έντονης βροχόπτωσης
Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων σε τμήματα του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας λόγω έντονης βροχόπτωσης.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, στο Κιλκίς η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί στην παλαιά εθνική οδό Ευζώνων – Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, στο ύψος του Πολυκάστρου (συμβολή των οδών Μ. Αλεξάνδρου με Πάικου). Εξαιρούνται τα οχήματα που έχουν τελικό προορισμό τα χωριά Λιμνότοπο, Άσπρο και Αξιοχώρι).

Στις Σέρρες, στην επαρχιακή οδό Σιδηροκάστρου – Καρυδοχωρίου, για τα οχήματα άνω των 3,5 τόνων. Ανάσχεση των βαρέων οχημάτων θα πραγματοποιείται στην διασταύρωση επαρχιακής οδού Σιδηροκάστρου – Καρυδοχωρίου με επαρχιακή οδό Σιδηροκάστρου – Χαρωπού. Επίσης, στην «κοιλάδα» Σιδηροκάστρου μεταξύ γέφυρας Σταυρού και γέφυρας Βαροσίου, για όλα τα οχήματα και τους πεζούς. Η ανάσχεση της κυκλοφορίας θα πραγματοποιείται πριν από τις γέφυρες.

Στη Χαλκιδική διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στη δημοτική οδό Ορμύλιας-Βατοπεδίου, στο 1 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Ορμύλιας-Βραστάμων, σε ανώνυμη δημοτική οδό στην τοπική κοινότητα Ολυμπιάδος (ιρλανδική διάβαση) στο 2 χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Μεταμόρφωσης-Μεταγκιτσίου και στο 1 χιλιόμετρο ανώνυμης δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Νέων Μουδανιών-Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου.

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης