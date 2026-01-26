Προβλήματα σε πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου λόγω κακοκαιρίας
Ισχυρές βροχές και περιορισμένη ορατότητα επηρέασαν τρεις πτήσεις στο «Νίκος Καζαντζάκης»

Οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που εκδηλώθηκαν στην Κρήτη προκάλεσαν προβλήματα στις πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», κυρίως κατά τις πρωινές ώρες.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Creta24.gr ο αερολιμενάρχης Ηρακλείου Ιάκωβος Ουρανός, τα φαινόμενα ήταν πιο έντονα νωρίς το πρωί, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν τρεις πτήσεις προς το αεροδρόμιο.

Συγκεκριμένα, πτήση από την Αθήνα δεν κατάφερε να προσγειωθεί στην προβλεπόμενη ώρα, επέστρεψε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και τελικά αφίχθη στο Ηράκλειο με καθυστέρηση. Παράλληλα, πτήση cargo από την Αθήνα δεν μπόρεσε να προσγειωθεί, ενώ πτήση από τη Ρόδο δεν αναχώρησε καθόλου με προορισμό το Ηράκλειο.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Ουρανός, τα προβλήματα οφείλονταν στις ισχυρές βροχοπτώσεις και την περιορισμένη ορατότητα και όχι στους ανέμους, ενώ η κατάσταση ομαλοποιήθηκε στη διάρκεια της ημέρας.

Την ίδια ώρα, εντός χρονοδιαγράμματος και χωρίς προβλήματα ολοκληρώθηκαν τα έργα αναβάθμισης στον κεντρικό διάδρομο του αεροδρομίου Ηρακλείου, ο οποίος δόθηκε κανονικά σε χρήση από σήμερα Δεύτερα (26/1).

Υπενθυμίζεται ότι ο διάδρομος παρέμενε κλειστός από τις 19/1, στο πλαίσιο έργων αναβάθμισης που χρηματοδοτήθηκαν μετά το «πράσινο φως» του Υπουργείου Υποδομών.

