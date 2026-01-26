Αναταραχή στην Κύπρο από καταγγελία ότι ο δήμαρχος Πάφου ξυλοκόπησε τη σύζυγό του: Στη Ρωσία η καταγγέλλουσα, διαψεύδει το φερόμενο θύμα

Αυτεπάγγελτη έρευνα ξεκίνησε η Αστυνομία Κύπρου μετά τη διαδικτυακή δημοσιοποίηση ιατρικών πιστοποιητικών και άλλων εγγράφων, από λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χειρίζεται η 43χρονη Ιωάννα Φωτίου με το ψευδώνυμο «Annie Alexui».
Ο εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Πάφου, Χριστόδουλος Κόνσολος, σε δηλώσεις του ανέφερε πως η υπόθεση αγγίζει «ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα» και πως θα υπάρξουν ανακοινώσεις μόνο όταν προκύψουν στοιχεία και συμπεράσματα από την έρευνα.
Τα έγγραφα παρουσιάζουν την σύζυγο του δημάρχου Πάφου να έχει καταγγείλει ξυλοδαρμό από τον Φ. Φαίδωνος και να έχει εξασφαλίσει ιατρικά πιστοποιητικά. Η καταγγελία σύμφωνα με τις πληροφορίες φαίνεται στη συνέχεια να αποσύρθηκε και η Αστυνομία να μην προχώρησε σε καμία ενέργεια.
Η διάψευση της συζύγου
Μέρες μετά την έντονη συζήτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης η Λουΐζα Ανδρέου - Φαίδωνος, με ανάρτηση της στο Facebook, διέψευσε τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για «συντονισμένη επίθεση» με πολιτική στόχευση, σημειώνοντας ότι με τον σύζυγό της «ζει αρμονικά» εδώ και χρόνια, ζητώντας να μείνουν «τα πολιτικά παιγνίδια» μακριά από την οικογένειά της.
Ωστόσο δεν έκανε καμία αναφορά στα ιατρικά και νοσοκομειακά έγγραφα, με αναφορές που, κατά τους ισχυρισμούς της «Annie Alexui», συνδέονται με παλαιότερο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.
Το πρωί της Δευτέρας η σύζυγος του δημάρχου Πάφου έκανε νέα ανάρτηση λέγοντας πως ουδέποτε κατήγγειλε τον Φαίδωνα Φαίδωνος στην Αστυνομία για ξυλοδαρμό. Ωστόσο και αυτή την φορά αποφεύγει να σχολιάσει τα ιατρικά πιστοποιητικά που την παρουσιάζουν να έχει υποστεί τραύματα από ξυλοδαρμό, αναφέροντας πως προέρχονται από τον σύζυγο της.
Πολιτική διάσταση
Η υπόθεση δεν έμεινε στο επίπεδο των social media, καθώς πήρε γρήγορα πολιτικές προεκτάσεις, με δημόσιες τοποθετήσεις και προκλήσεις προς τον δήμαρχο Πάφου να απαντήσει.
Χαρακτηριστική ήταν η παρέμβαση του πρώην δημάρχου Πάφου, Σάββα Βέργα (καταδικασθέντα για μεγάλη υπόθεση απάτης), ο οποίος, επικαλούμενος το υλικό που δημοσιοποιήθηκε, κάλεσε δημόσια τον Φαίδωνα Φαίδωνος να δώσει απαντήσεις και να «αποδείξει» ότι είναι «καθαρός».
Η περίπτωση του κ. Φαίδωνος είναι ειδική καθώς φέρεται να είναι προετοιμασμένος να διεκδικήσει την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2028. Επίσης εδώ και χρόνια εμφανίζεται ως πολέμις της διαφθοράς, αποκαλύπτοντας στοιχεία για την δράση του υοοκόσμου και την σχέση του με πολιτικά πρόσωπα και την αστυνομία.
Ποια είναι η «Annie Alexui»;
Η γυναίκα που εμφανίζεται να δημοσιοποίησε το υλικό, η Ιωάννα Φωτίου, γνωστή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως «Annie Alexui», βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στην επικαιρότητα και για άλλο λόγο. Καταζητείται με διεθνές ένταλμα σύλληψης ως ύποπτη σε υποθέσεις που αφορούν τον νόμο περί επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δημοσίευση ψευδών ειδήσεων και παρενόχληση, με τα υπό διερεύνηση αδικήματα να τοποθετούνται χρονικά μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2025 σε Πάφο και Λεμεσό. Εκκρεμούν συνολικά 13 εντάλματα σύλληψης.
Εναντίον της έχουν γίνει καταγγελίες από πολιτικά, πρόσωπα, επιχειρηματίες και αστυνομικούς, στους οποίου έχει αποδώσει με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σοβαρά αδικήματα, όπως εμπόριο ναρκωτικών, παιδοφιλία, ακόμα και δολοφονίες.
Η ίδια έχει καταφύγει στη Μόσχα και όπως δηλώνει έχει ζητήσει και έχει εξασφαλίσει πολιτικό άσυλο.
Νομικοί και αρμόδιες πηγές επισημαίνουν ότι, με τα σημερινά δεδομένα, η εκτέλεση εντάλματος σύλληψης της και έκδοση της στην Κύπρο, από τις ρωσικές αρχές θεωρείται εξαιρετικά δυσχερής, ιδιαίτερα υπό το κλίμα που έχει διαμορφωθεί μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία και τη διακοπή ουσιαστικής συνεργασίας.
