Σύλληψη δύο ανδρών στην Ηλεία για κλοπή σε κατάστημα, απείλησαν πελάτη με μαχαίρι

Αφαίρεσαν προϊόντα αξίας 150 ευρώ

Στη σύλληψη δύο ανδρών για ληστεία και απειλή προχώρησαν το Σάββατο 24/01 οι αστυνομικοί στην Ηλεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι δύο κατηγορούμενοι, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου μετέβησαν σε κατάστημα που βρίσκεται στην Επαρχιακή Οδό Ανδραβίδας – Κυλλήνης και αφαίρεσαν από τις προθήκες του καταστήματος προϊόντα συνολικής αξίας 150 ευρώ, χωρίς να πληρώσουν ενώ κατά τη διαφυγή τους απείλησαν με τη χρήση μαχαιριού πελάτη του καταστήματος, ο οποίος επιχείρησε να τους αποτρέψει.

Οι δύο άνδρες ταυτοποιήθηκαν και λίγο αργότερα συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, κατά περίπτωση, για ληστρική κλοπή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας.
