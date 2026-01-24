Μηχανή παρέσυρε πεζό στη Χαλκίδα: Δύο τραυματίες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Χαλκίδα

Από το ατύχημα τραυματίστηκε κι ο οδηγός της μηχανής με την κατάστασή του να κρίνεται πιο σοβαρή

Τροχαίο ατύχημα με δύο τραυματίες σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στην περιοχή της Χαλκίδας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το eviaonline.gr, το τροχαίο σημειώθηκε όταν μηχανή που οδηγούσε 30χρονος χτύπησε, για άγνωστη προς το παρόν αιτία, πεζό στην περιοχή Φάρος Αυλιδας στο Δήμο Χαλκιδέων.

Στο σημείο έφτασε η αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε και τους δύο τραυματίες στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πιο σοβαρά φέρεται να είναι ο οδηγός της μηχανής.

