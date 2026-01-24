Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Συνελήφθη οδηγός μηχανής που οδηγούσε με 146 χλμ/ώρα στη Θεσσαλονίκη
Συνελήφθη οδηγός μηχανής που οδηγούσε με 146 χλμ/ώρα στη Θεσσαλονίκη
Του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης για δύο μήνες και του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και για μέθη
Με 146 χλμ/ώρα οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης ένας 34χρονος, ο οποίος συνελήφθη και του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγησης.
Ο 34χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί τη μοτοσικλέτα με ταχύτητα 146 χλμ/ώρα αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 60 χλμ/ώρα ενώ ήταν και υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο οδηγός συνελήφθη από τους αστυνομικούς, του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για δύο μήνες και του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και για μέθη.
Ειδικό κλιμάκιο από δικυκλιστές αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης από Παρασκευή 23/1 το βράδυ έως σήμερα Σάββατο το πρωί προέβη σε ελέγχους οχημάτων στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και βεβαίωσε συνολικά 65 παραβάσεις.
Ο 34χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί τη μοτοσικλέτα με ταχύτητα 146 χλμ/ώρα αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 60 χλμ/ώρα ενώ ήταν και υπό την επήρεια αλκοόλ. Ο οδηγός συνελήφθη από τους αστυνομικούς, του αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης για δύο μήνες και του επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και για μέθη.
Ειδικό κλιμάκιο από δικυκλιστές αστυνομικούς της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης από Παρασκευή 23/1 το βράδυ έως σήμερα Σάββατο το πρωί προέβη σε ελέγχους οχημάτων στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και βεβαίωσε συνολικά 65 παραβάσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα