Θεσσαλονίκη: Νεαροί έβαλαν φωτιά σε σχολείο, σοβαρές υλικές ζημιές, δείτε φωτογραφίες

Νεαροί έβαλαν φωτιά την Παρασκευή (23/1)σε σχολείο στην περιοχή της Ευκαρπίας στη Θεσσαλονίκη προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr , η φωτιά ξέσπασε στον προθάλαμο των τεσσάρων λυόμενων αιθουσών που διαθέτει το 1o Γυμνάσιο και Λύκειο Ευκαρπίας.Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η αντιδήμαρχος παιδείας το Δήμου Παύλου Μελά, Έλενα Λαδοπούλου, στο facebook, σημειώθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές, σπασμένα τζάμια, καμένοι διάδρομοι και ταβάνια έξω από τις σχολικές αίθουσες.Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας. Επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με 2 οχήματα και κατάφεραν να σβήσουν την πυρκαγιά. Οι Αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Αναλυτικά η ανάρτησή της:



«Στέκομαι σήμερα σε ένα σχολείο. Ένα σχολείο που χθες κάηκε. Τζάμια σπασμένα. Αίθουσες κατεστραμμένες. Πυροσβεστική. Αστυνομία. Καταστροφή.

Και το πιο σοκαριστικό; Δεν το έκαναν “άγνωστοι”. Προσπαθώ να βάλω σε λέξεις αυτό που νιώθω και δεν τα καταφέρνω.

Θυμό; Οργή; Απογοήτευση; Ντροπή; Πώς γίνεται να καις το σχολείο σου; Τον χώρο που σε μορφώνει, που σε προστατεύει, που πληρώνεται από τον κόπο όλων μας;



Αυτό δεν είναι επανάσταση. Δεν είναι “μαγκιά”. Είναι παρακμή. Ένα σχολείο καμένο δεν είναι απλά ένα κτίριο χαλασμένο. Είναι ένα μήνυμα ότι κάτι πάει πολύ λάθος. Στην ευθύνη, στον σεβασμό, στα όρια. Η κοινωνία δεν μπορεί να κάνει ότι δεν βλέπει. Οι πράξεις πρέπει να έχουν συνέπειες.



Γιατί αν αρχίσουμε να καίμε τα σχολεία μας, μετά μην απορούμε για το μέλλον που χτίζουμε».



