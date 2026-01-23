Έσπασε το ρεκόρ βροχόπτωσης σε εννέα σταθμούς του Meteo στην Αττική, πού καταγράφηκαν οι μέγιστες ριπές ανέμου
Οι καταγραφές του Meteo για την κακοκαιρία
Η κακοκαιρία του τριημέρου 20-22 Ιανουαρίου έφερε πολύ μεγάλα ημερήσια ύψη βροχής στην Αττική και θυελλώδεις ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας με τις καταγραφές του δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών να ξεπερνούν σημαντικά τα προηγούμενα ρεκόρ.
Συγκεκριμένα, σε εννέα σταθμούς της Αττικής καταγράφηκε ρεκόρ βροχόπτωσης από την έναρξη της λειτουργίας τους.
Αναλυτικά η ημερήσια βροχόπτωση την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου στους σταθμούς που έσπασαν ρεκόρ:
Οι παρακάτω καταγραφές ριπών ανέμου αποτελούν τις μεγαλύτερες που έχουν σημειωθεί από την έναρξη λειτουργίας κάθε σταθμού:
- Παπάγου: 175 mm (αρχή λειτουργίας σταθμού 1/2017)
- Χαλάνδρι: 149 mm (αρχή λειτουργίας σταθμού 1/2021)
- Νομισματοκοπείο: 149 mm (αρχή λειτουργίας σταθμού 8/2020)
- Δροσιά: 145 mm (αρχή λειτουργίας σταθμού 3/2019)
- Ηλιούπολη: 143 mm (αρχή λειτουργίας σταθμού 8/2020)
- Μαρούσι: 141 mm (αρχή λειτουργίας σταθμού 5/2010)
- Μαρκόπουλο: 134 mm (αρχή λειτουργίας σταθμού 10/2006)
- Βάρη: 132 mm (αρχή λειτουργίας σταθμού 1/2014)
- Ραφήνα: 130 mm (αρχή λειτουργίας σταθμού 5/2014)
- Ρωμανός, Πάτρα στις 20 Ιανουαρίου: 130 χιλιόμετρα (έναρξη λειτουργίας σταθμού τον Αύγουστο του 2011)
- Καρδαμύλη, Μεσσηνία στις 20 Ιανουαρίου: 106 χιλιόμετρα (έναρξη λειτουργίας σταθμού τον Ιανουάριο του 2014)
- Ρόδος στις 21 Ιανουαρίου: 109 χιλιόμετρα (έναρξη λειτουργίας σταθμού τον Ιούνιο του 2012)
