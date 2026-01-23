Πάνω από 1.500 κλήσεις δέχτηκε από την Τετάρτη η Πυροσβεστική, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στην Αττική
ΕΛΛΑΔΑ
Πυροσβεστική Κακοκαιρία Αττική

Πάνω από 1.500 κλήσεις δέχτηκε από την Τετάρτη η Πυροσβεστική, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στην Αττική

Μέχρι στιγμής έχουν  πραγματοποιηθεί 661 αντλήσεις υδάτων, 40 κοπές δέντρων, 61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 12 αφαιρέσεις αντικειμένων

Πάνω από 1.500 κλήσεις δέχτηκε από την Τετάρτη η Πυροσβεστική, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων στην Αττική
Ξεπέρασαν τις 1.500 οι κλήσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Αττική προχθές, ενώ ακόμα και σήμερα υπάρχουν συνεργεία της Πυροσβεστικής που επιχειρούν στο λεκανοπέδιο.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική, λόγω εκδήλωσης των καιρικών φαινομένων, στην Περιφέρεια Αττικής, από την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 07:30 έως σήμερα Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 06:30, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε συνολικά 1.558 κλήσεις, για παροχές βοηθείας και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί:

- 661 αντλήσεις υδάτων,

- 40 κοπές δέντρων,

- 61 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και

- 12 αφαιρέσεις αντικειμένων

Η Πυροσβεστική παρακαλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM: Τρεις συναρπαστικές ημέρες αφιερωμένες στη «συμβίωση» τέχνης και τεχνολογίας

Οι «Ημέρες ART/ TECH by COSMOTE TELEKOM» στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, με δωρεάν είσοδο και δράσεις για όλους, είναι μια γιορτή τέχνης και τεχνολογίας που προσφέρει σε μικρούς και μεγάλους τη δυνατότητα να συνδημιουργήσουν και να πειραματιστούν μέσα από μία σειρά καινοτόμων διαδραστικών εμπειριών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης