Ξεκινούν οι αυτοψίες στην Αττική μετά τις πληγές από την κακοκαιρία που άφησε πίσω της δύο νεκρούς

Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντικά σώματα δούλεψαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για να απαντήσουν στις εκατοντάδες κλήσεις για βοήθεια και απεγκλωβισμούς και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πλημμυρών σε κατοικίες και δρόμους.



Καθώς η κακοκαιρία υποχωρεί σταδιακά, η Αττική παραμένει υπό αξιολόγηση των ζημιών, με την τοπική κοινωνία και τις αρχές να μετρούν τις πληγές μιας ημέρας που έθεσε σε δοκιμασία υποδομές και ανθρώπινες ζωές.







Να σημειωθεί ότι σήμερα, Παρασκευή, το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στη Βάρη, σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο, για να καθοριστούν οι επόμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν.



Ταυτόχρονα αρχίζουν και οι αυτοψίες ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι πληγέντες, οι επιχειρήσεις αλλά και τα σπίτια τα οποία υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφές.