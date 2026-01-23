Ξεκινούν οι αυτοψίες στην Αττική μετά τις πληγές από την κακοκαιρία που άφησε πίσω της δύο νεκρούς
Καθώς η κακοκαιρία υποχωρεί σταδιακά, η Αττική παραμένει υπό αξιολόγηση των ζημιών, με την τοπική κοινωνία και τις αρχές να μετρούν τις πληγές μιας ημέρας που έθεσε σε δοκιμασία υποδομές και ανθρώπινες ζωές
Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές σε κτίρια και υποδομές που άφησε πίσω της η φονική καταιγίδα που σάρωσε την Τετάρτη (21/1) την Αττική και στοίχισε τη ζωή σε δύο συνανθρώπους μας.
Από τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, οι βροχοπτώσεις στο λεκανοπέδιο ήταν ιδιαίτερα έντονες, ενώ, όπως κατέγραψε το δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής (άνω των 140mm) καταγράφηκαν σε Παπάγου, Γλυφάδα, Νομισματοκοπείο, Χαλάνδρι, Βύρωνα, Ηλιούπολη, Μαρούσι, Δροσιά κα.
Η σφοδρότητα των φαινομένων ήταν τόσο έντονη που η πόλη παραδόθηκε. Οι χείμαρροι που σχηματίστηκαν άρχισαν να παρασύρουν τα πάντα στο διάβα τους κάνοντας τα αυτοκίνητα να μοιάζουν με παιδικά παιχνίδια. Κάτω από την πίεση της ροής και τα φερτά υλικά, μεγάλα κομμάτια δρόμων υποχώρησαν και μετατράπηκαν σε χαντάκια.
Το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε πλήρως την καταστροφή που είχε προηγηθεί καθώς πολλές γειτονιές, όπως η Άνω Γλυφάδα όπου έχασε τόσο αδόκητα τη ζωή της η 56χρονη γυναίκα, έμοιαζαν με βομβαρδισμένο τοπίο.
Βίντεο-ντοκουμέντο από τα λεπτά που ακολούθησαν τον μοιραίο εγκλωβισμό της 56χρονης κάτω από αυτοκίνητο στην Άνω Γλυφάδα που της κόστισε τη ζωή το βράδυ της Τετάρτης, παρουσιάσει το protothema.gr. Στο βίντεο καταγράφονται οι γείτονές της γυναίκας να προσπαθούν να την απεγκλωβίσουν, δυστυχώς χωρίς επιτυχία.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως οι κλήσεις που έγιναν στην Πυροσβεστική για παροχή βοήθειας από τις 7.30 το πρωί της Τετάρτης μέχρι και τις 6.30 το πρωί της Πέμπτης ξεπέρασαν τις 900, ενώ οι αντλήσεις υδάτων προσέγγισαν τις 320.
Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντικά σώματα δούλεψαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας για να απαντήσουν στις εκατοντάδες κλήσεις για βοήθεια και απεγκλωβισμούς και να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες των πλημμυρών σε κατοικίες και δρόμους.
Καθώς η κακοκαιρία υποχωρεί σταδιακά, η Αττική παραμένει υπό αξιολόγηση των ζημιών, με την τοπική κοινωνία και τις αρχές να μετρούν τις πληγές μιας ημέρας που έθεσε σε δοκιμασία υποδομές και ανθρώπινες ζωές.
Να σημειωθεί ότι σήμερα, Παρασκευή, το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί στη Βάρη, σύσκεψη υπό τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Κώστα Κατσαφάδο, για να καθοριστούν οι επόμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν.
Ταυτόχρονα αρχίζουν και οι αυτοψίες ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν οι πληγέντες, οι επιχειρήσεις αλλά και τα σπίτια τα οποία υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφές.
