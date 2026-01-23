Ανάμεσα σε 6 και 9 τρισ. κυβικά πόδια υπολογίζει η ExxonMobil την ποσότητα φυσικού αερίου στο τεμάχιο 10 της Κύπρου
Ανάμεσα σε 6 και 9 τρισ. κυβικά πόδια υπολογίζει η ExxonMobil την ποσότητα φυσικού αερίου στο τεμάχιο 10 της Κύπρου

Στόχος είναι να προχωρήσει η εμπορευματοποίηση και η παραγωγή του φυσικού αερίου που έχει ανακαλυφθεί το συντομότερο δυνατόν

Ανάμεσα σε 6 και 9 τρισ. κυβικά πόδια υπολογίζει η ExxonMobil την ποσότητα φυσικού αερίου στο τεμάχιο 10 της Κύπρου
Νίκος Μελέτης
Στα 6-9 τρισεκατομμύρια κ.π. υπολογίζεται η ποσότητα φυσικού αερίου στο τεμάχιο 10 της κυπριακής ΑΟΖ, αναφέρθηκε κατά τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη και του Αντιπροέδρου της ExxonMobil κ. Τζον Άρντιλ, το απόγευμα της Παρασκευής, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Καλωσορίζοντας τον κ. Άρντιλ, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι η δραστηριότητα της εταιρείας ExxonMobil είναι πολύ σημαντική στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης. Πρόσθεσε ότι θα συζητήσουν τα μελλοντικά τους σχέδια για τα τεμάχια 5 και 10, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση είναι έτοιμη να συζητήσει και για περισσότερα τεμάχια.

Από την πλευρά του το στέλεχος της εταιρείας είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας στην κυπριακή ΑΟΖ ήταν επιτυχείς κυρίως στο «Πήγασος», εκφράζοντας επιθυμία να συνεχίσει με αυτή τη δυναμική.

Είπε ακόμη ότι ο στόχος είναι να προχωρήσουν με την εμπορευματοποίηση και με την παραγωγή του φυσικού αερίου που έχει ανακαλυφθεί το συντομότερο δυνατόν, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής υπολογίζεται η συνολική ποσότητα στα κοιτάσματα του τεμαχίου 10 «Γλαύκος» και «Πήγασος» να ανέρχονται στα 6 με 9 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια.
