Η αφρικανική σκόνη «έπνιξε» το Ηράκλειο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Αφρικανική σκόνη Κρήτη Ηράκλειο

Η αφρικανική σκόνη «έπνιξε» το Ηράκλειο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στη Ρογδιά το τοπίο φαίνεται θολό και «πνιγμένο» μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης

Η αφρικανική σκόνη «έπνιξε» το Ηράκλειο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μετά την κακοκαιρία και τους θυελλώδης ανέμους, η αφρικανική σκόνη έκανε την εμφάνισή της στο Ηράκλειο Κρήτης δημιουργώντας αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Στη Ρογδιά το τοπίο φαίνεται θολό και «πνιγμένο» μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες και βίντεο του neakriti.gr.

Το φαινόμενο έρχεται μετά την κακοκαιρία που έπληξε την Κρήτη το τελευταίο 24ωρο, με ισχυρές ριπές ανέμου, προκαλώντας ζημιές σε πολλές περιοχές του νησιού. Θερμοκήπια υπέστησαν καταστροφές, παραλιακές επιχειρήσεις γέμισαν άμμο, ενώ προβλήματα καταγράφηκαν και σε λιμενικές εγκαταστάσεις και αλιευτικά καταφύγια, με περιστατικά ακόμη και βύθισης σκαφών σε Γαύδο και Κρήτη.

Βίντεο και φωτογραφίες με την αφρικανική σκόνη στο Ηράκλειο:

Η αφρικανική σκόνη σκέπασε το Ηράκλειο

Η αφρικανική σκόνη «έπνιξε» το Ηράκλειο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η αφρικανική σκόνη «έπνιξε» το Ηράκλειο, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
