Δεν θα πάει σήμερα στο Νταβός ο Χριστοδουλίδης για να υπογράψει την προσχώρηση στο νέο «Συμβούλιο για την Ειρήνη» του Τραμπ

Η πρόσκληση στον πρόεδρο της Κύπρου για το τελετουργικό της υπογραφής στο Νταβός έφθασε εκ των υστέρων και «δεν ήταν πρακτικά δυνατό» να ανταποκριθεί, χωρίς αυτό να μεταφράζεται σε άρνηση συμμετοχής ή σε πολιτική αποστασιοποίηση από την προσπάθεια για τη Γάζα





Τη θέση της Λευκωσίας αποσαφήνισε ο Υπουργός Εξωτερικών,







Η εξήγηση Κόμπου και το μήνυμα προς Ουάσιγκτον Ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών επέλεξε προσεκτική διατύπωση, εκφράζοντας από τη μία, «θερμές ευχαριστίες» προς τον Πρόεδρο των τέτοιου τύπου διεθνείς ρυθμίσεις θέλουν χρόνο, ανάγνωση και ξεκαθάρισμα, ειδικά όταν ανοίγουν ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας και την εμβέλειά τους.



Στη Λευκωσία προσμετρούν ως πολιτικό κεφάλαιο το ότι η πρόσκληση ήρθε, ειδικά σε μια περίοδο που η Κύπρος έχει αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της



Στήριξη στην ειρηνευτική διαδικασία στη Γάζα υπό το διεθνές δίκαιο Ο Κ. Κόμπος είπε καθαρά πως η Κύπρος στηρίζει τις πρωτοβουλίες Τραμπ «σε σχέση με την ειρηνευτική διαδικασία στη



Η Λευκωσία συνδέει τη σημερινή συζήτηση με το προηγούμενο της διαδικασίας που «χτίστηκε» στη Σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ τον Οκτώβριο του 2025, όπου ο Χριστοδουλίδης είχε παραστεί, σε μια περίοδο που προβαλλόταν έντονα η κυπριακή διάθεση για ρόλο στην «επόμενη μέρα» της Γάζας.



Παράλληλα, στις Βρυξέλλες υπήρξε επίσημη ευρωπαϊκή τοποθέτηση υπέρ της μετάβασης στη «δεύτερη φάση» του αμερικανικού σχεδίου για τη Γάζα, κάτι που η κυπριακή διπλωματία επικαλείται ως βάση για να μην εγκλωβιστεί το θέμα σε διμερή ανάγνωση Κύπρου–ΗΠΑ.



Κλείσιμο Η ΕΕ αναζητά κοινή στάση στις διατλαντικές σχέσεις Το κεντρικό σημείο των δηλώσεων Κόμπου ήταν ότι «γίνονται προσπάθειες στις Βρυξέλλες για διαμόρφωση κοινής θέσης και στάσης», χωρίς ακόμη κατάληξη.



Η Κυπριακή Δημοκρατία, με την ιδιότητα της προεδρεύουσας χώρας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρεί να αποφύγει εικόνα μονομερούς ευθυγράμμισης, τη στιγμή που αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εμφανίζονται επιφυλακτικές για το εύρος και τη θεσμική «λογική» του Board of Peace.



Δεν είναι τυχαίο ότι το θέμα συζητείται παράλληλα με τη γενικότερη νευρικότητα στις ευρωατλαντικές σχέσεις. Σήμερα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στις Βρυξέλλες σε άτυπη συνάντηση, ακριβώς για να συντονίσουν γραμμή απέναντι στις εξελίξεις στις διατλαντικές σχέσεις.



Τουρκία και αραβικές χώρες Στο μεταξύ, η Άγκυρα εμφανίζεται να μπαίνει δυνατά στο νέο σχήμα. Τουρκικά και διεθνή ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν εκπροσωπεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Board of Peace, ενώ καταγράφεται και κοινή δήλωση αποδοχής της πρόσκλησης από την Τουρκία μαζί με Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, Ιορδανία, Ινδονησία, Πακιστάν, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.



Για «πρακτικούς λόγους» και λόγω άλλων υποχρεώσεων του, ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης , δεν θα μεταβεί σήμερα στο Νταβός , για να βάλει υπογραφή στην πράξη προσχώρησης στο νέο «Συμβούλιο για την Ειρήνη» του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ , το οποίο εμφανίζεται διεθνώς ως Board of Peace.Τη θέση της Λευκωσίας αποσαφήνισε ο Υπουργός Εξωτερικών, Κωνσταντίνος Κόμπος , μετά τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.Όπως είπε, η πρόσκληση στον Χριστοδουλίδη για το τελετουργικό της υπογραφής στο Νταβός έφθασε εκ των υστέρων και «δεν ήταν πρακτικά δυνατό» να ανταποκριθεί, χωρίς αυτό να μεταφράζεται σε άρνηση συμμετοχής ή σε πολιτική αποστασιοποίηση από την προσπάθεια για τη Γάζα.Ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών επέλεξε προσεκτική διατύπωση, εκφράζοντας από τη μία, «θερμές ευχαριστίες» προς τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρόσκληση «σε κλειστό κύκλο προσκληθέντων», με έμφαση ότι η Κύπρος βρέθηκε μέσα σε μια περιορισμένη ομάδα κρατών και από την άλλη, υπενθύμιση ότι, ειδικά όταν ανοίγουν ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας και την εμβέλειά τους.Στη Λευκωσία προσμετρούν ως πολιτικό κεφάλαιο το ότι η πρόσκληση ήρθε, ειδικά σε μια περίοδο που η Κύπρος έχει αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το πρώτο εξάμηνο του 2026, άρα βρίσκεται εκ των πραγμάτων «μέσα» σε ευρωπαϊκές ισορροπίες και κοινές γραμμές.Ο Κ. Κόμπος είπε καθαρά πως η Κύπρος στηρίζει τις πρωτοβουλίες Τραμπ «σε σχέση με την ειρηνευτική διαδικασία στη Γάζα », με τη ρητή, όμως, υποσημείωση ότι όλα πρέπει να κινούνται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.Η Λευκωσία συνδέει τη σημερινή συζήτηση με το προηγούμενο της διαδικασίας που «χτίστηκε» στη Σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ τον Οκτώβριο του 2025, όπου ο Χριστοδουλίδης είχε παραστεί, σε μια περίοδο που προβαλλόταν έντονα η κυπριακή διάθεση για ρόλο στην «επόμενη μέρα» της Γάζας.Παράλληλα, στις Βρυξέλλες υπήρξε επίσημη ευρωπαϊκή τοποθέτηση υπέρ της μετάβασης στη «δεύτερη φάση» του αμερικανικού σχεδίου για τη Γάζα, κάτι που η κυπριακή διπλωματία επικαλείται ως βάση για να μην εγκλωβιστεί το θέμα σε διμερή ανάγνωση Κύπρου–ΗΠΑ.Το κεντρικό σημείο των δηλώσεων Κόμπου ήταν ότι «γίνονται προσπάθειες στις Βρυξέλλες για διαμόρφωση κοινής θέσης και στάσης», χωρίς ακόμη κατάληξη.Η Κυπριακή Δημοκρατία, με την ιδιότητα της προεδρεύουσας χώρας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρεί να αποφύγει εικόνα μονομερούς ευθυγράμμισης, τη στιγμή που αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εμφανίζονται επιφυλακτικές για το εύρος και τη θεσμική «λογική» του Board of Peace.Δεν είναι τυχαίο ότι το θέμα συζητείται παράλληλα με τη γενικότερη νευρικότητα στις ευρωατλαντικές σχέσεις. Σήμερα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται στις Βρυξέλλες σε άτυπη συνάντηση, ακριβώς για να συντονίσουν γραμμή απέναντι στις εξελίξεις στις διατλαντικές σχέσεις.Στο μεταξύ, η Άγκυρα εμφανίζεται να μπαίνει δυνατά στο νέο σχήμα. Τουρκικά και διεθνή ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν εκπροσωπεί τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Board of Peace, ενώ καταγράφεται και κοινή δήλωση αποδοχής της πρόσκλησης από την Τουρκία μαζί με Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, Ιορδανία, Ινδονησία, Πακιστάν, Κατάρ και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Για τη Λευκωσία, αυτό λειτουργεί ως διπλό μήνυμα. Από τη μία, επιβεβαιώνει ότι το σχήμα δεν είναι στενό κλαμπ της Δύσης.



Από την άλλη, βάζει στο τραπέζι και το πολιτικό άγχος του Κυπριακού, καθώς η Τουρκία διεκδικεί ρόλο σε διεθνείς διαδικασίες, την ώρα που η Κύπρος επιμένει πως η δική της συμμετοχή πρέπει να “περνά” και από κοινή ευρωπαϊκή στάση.



Από το Νταβός στις Βρυξέλλες Ο Κωνσταντίνος Κόμπος προανήγγειλε ότι ο Χριστοδουλίδης μεταβαίνει εντός της ημέρας στις Βρυξέλλες για την άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών, με ατζέντα που ακουμπά ευρύτερα ζητήματα γεωπολιτικής και γεωστρατηγικής.



Δηλαδή, το «κέντρο βάρους» για την Κύπρο δεν είναι το Νταβός αλλά οι ευρωπαϊκές συνεννοήσεις που καθορίζουν και τα περιθώρια κινήσεων της Λευκωσίας.