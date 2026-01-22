Το Πανεπιστήμιο Keele παρουσιάζει τη νέα επιστημονική ημερίδα του θεσμού Reflections, με τίτλο «Από το Έγκλημα στο Δικαστήριο: Η Επιστήμη στην Υπηρεσία της Δικαιοσύνης»
Ακινητοποιημένο φορτηγό στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις από το ύψος της Λ.Κηφισίας
Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στην Αττική Οδό στο ύψος της Λ.Κηφισίας, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού οχήματος στη δεξιά λωρίδα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.
Το περιστατικό έχει προκαλέσει καθυστερήσεις της τάξης των 20 έως 25 λεπτών, από την περιοχή της Ανθούσας έως την Κηφισίας.
Ακινητοποιημένο φορτηγό όχημα ύψος Κηφισίας στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα,καθυστερήσεις 20΄-25' από Ανθούσα έως Κηφισίας.— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) January 22, 2026
Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 20΄-25΄ από Αγ.Παρασκευή έως Κηφισίας. https://t.co/7xw9MR4G0l
