Ακινητοποιημένο φορτηγό στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις από το ύψος της Λ.Κηφισίας

Προβλήματα στην κυκλοφορία καταγράφονται στην Αττική Οδό στο ύψος της Λ.Κηφισίας, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού οχήματος στη δεξιά λωρίδα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει καθυστερήσεις της τάξης των 20 έως 25 λεπτών, από την περιοχή της Ανθούσας έως την Κηφισίας.

